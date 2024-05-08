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Росстат отчитался о снижении рождаемости в первом квартале

В первом квартале 2024 года число родившихся в России снизилось на 3,5%, отчитался Росстат. Смертность за этот период, напротив, увеличилась — на 4,4%. Для обоих показателей динамика в марте отличалась от первых двух месяцев
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В январе—марте 2024 года в России родились 300,2 тыс. человек — это на 10,8 тыс. младенцев (или 3,5%) меньше, чем в тот же период годом ранее, следует из материалов Росстата. Для сравнения: в первом квартале 2023 года фиксировалось снижение показателя на 2,9%, в том же квартале 2022-го — на 4,9%.

Отрицательный квартальный показатель был обеспечен мартовской динамикой: в этот месяц число родившихся снизилось на 11,5%, до 98,9 тыс. Это максимальное месячное падение как минимум за три года — в последний раз сопоставимый по глубине спад фиксировался в России в октябре 2022 года, когда число новорожденных упало на 10,7%. При этом в январе 2024 года рождаемость снижалась символически (на 0,8%), а в феврале росла (на 3%).

Снижение на 11,5% в марте вызвано в первую очередь календарным фактором, говорит демограф Игорь Ефремов. «В марте 2024 года на 10% меньше рабочих дней, чем в марте 2023 года (20 против 22). Оперативная статистика Росстата формируется не по фактическим рождениям, а по числу их регистраций в загсах, которые делаются только в рабочие дни», — поясняет он.

Всего за три месяца снижение составило 3,5%, что в целом очень близко к динамике сокращения абсолютного числа женщин в детородном возрасте, констатирует Ефремов. Реальное снижение рождаемости (рождений на женщину в среднем), судя по этим данным, сейчас если и происходит, то очень медленно, считает он. По итогам 2023 года суммарный коэффициент рождаемости в России упал до 1,41, обновив многолетний минимум, писал РБК.

Росстат спрогнозировал начало роста рождаемости в 2028 году
Экономика
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Смертность в начале года также демонстрировала разнонаправленную динамику, следует из данных Росстата. По итогам первого квартала число умерших увеличилось на 4,4%, до 479,9 тыс. человек. И если в январе и феврале показатель увеличивался — на 7,9 и 12,5% в годовом выражении, то в марте, напротив, сократился — на 6,1%.

В результате естественная убыль (разница между числом родившихся и умерших) по итогам квартала достигла 179,6 тыс. человек, что на 20,8% выше результата годом ранее.

Президент Владимир Путин указом от 7 мая 2024 года поставил задачи увеличить суммарный коэффициент рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году, а ожидаемую продолжительность жизни — до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036-му.

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Теги
Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
демография Росстат рождаемость
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