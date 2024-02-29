Эксперты объяснили, почему больше всего детей в России рождается летом

Выбор месяца для рождения ребенка определяется в первую очередь размером доходов семьи, утверждают эксперты НИУ ВШЭ. Чем он выше, тем чаще рождение планируется на лето. Кроме того, влияют климатические условия и урбанизация

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В период 2000–2022 годов большинство детей в России рождалось в июле и августе, и такая сезонность была обусловлена в первую очередь уровнем доходов домохозяйств. К таким выводам пришли исследователи НИУ ВШЭ в статье «Социально-экономические детерминанты выбора месяца рождения ребенка в Российской Федерации: статистический анализ», опубликованной в свежем номере научного журнала «Вопросы статистики». Чем выше благосостояние семьи, тем чаще рождение ребенка планируется на лето, выявили исследователи. Аналогичная тенденция прослеживается и на уровне регионов: в субъектах с высоким качеством жизни и преобладанием городского населения растут предпочтения семей в выборе летних месяцев для появления детей.

Экономические факторы рождений

Сезонность рождаемости объясняется многими факторами, среди которых социальные (праздники, миграция, сезонность браков), социально-демографические, экологические, биологические (физическая нагрузка, структура питания), говорится в статье. Однако в обществе с низкой рождаемостью, не обеспечивающей воспроизводство населения (как в России), выбор и поведение женщины, обусловленные социально-демографическими характеристиками, играют более значимую роль по сравнению с условиями, влияющими на ее физиологическую способность к воспроизводству. В 2022 году коэффициент рождаемости (количество детей в среднем на одну женщину) в России составил 1,42, но для простого воспроизводства населения он должен быть выше и составлять 2,15, заявляли в Росстате.

Поэтому авторы сфокусировали внимание на анализе экономических причин и их влияния на месяц появления ребенка на свет. «Можно предположить, что выбор месяца рождения ребенка может быть обусловлен личными предпочтениями и экономическими выгодами для индивида», — отмечают они.

В частности, планирование рождения ребенка на лето экономически целесообразно для семьи, говорится в статье. «Женщина может сэкономить на покупке теплой верхней одежды для беременных; в летние месяцы большое количество погожих и солнечных дней, что позволяет много времени проводить на свежем воздухе; рацион кормящей матери можно разнообразить сезонными фруктами и овощами, что благоприятно скажется на здоровье малыша в первые месяцы его жизни», — рассуждают авторы.

Модель Исследователи отобрали характеристики матери, которые могут повлиять на решение родить ребенка в определенном месяце. А именно: возраст, уровень образования, брачное состояние, тип населенного пункта, в котором она проживает, самооценка здоровья. Они построили логит-модель неупорядоченного множественного выбора (в таких моделях зависимая переменная может принимать ограниченное количество значений — в данном случае месяцы). В качестве базового значения был выбран март как месяц с самым низким показателем рождаемости в России, а в качестве контрольных переменных — социально-демографические характеристики матери.

Результаты моделирования показали, что доход значимо влияет на выбор месяца появления ребенка: чем он выше, тем больше вероятность того, что ребенок родится в августе или же в октябре. Возраст матери оказался статистически значимым фактором при выборе рождения в феврале, апреле, июле, сентябре и октябре. В то же время уровень образования женщины и самооценка здоровья оказались статистически незначимыми для выбора месяца рождения, говорится в статье.

Методология исследования В рамках исследования ученые использовали микроданные Росстата из «Комплексного наблюдения условий жизни в 2020 году» (КОУЖ), а также данные о зарегистрированных рождениях по месяцам в регионах за 2019–2022 годы. В выборочном обследовании КОУЖ-2020 данные о месяце рождения ребенка закрыты, однако они были вычислены на основе информации о месяце проведения опроса и возрасте ребенка в полных месяцах (в связи с этим погрешность вычислений может составить один месяц). В выборку были отобраны дети до трех лет, количество наблюдений составило 2730. Для каждого из регионов был рассчитан индекс сезонности рождаемости — отношение средних значений показателя рождений в каждом месяце за период с 2019 по 2022 год к среднему значению за весь период, выраженное в процентах.

Региональные особенности выбора месяца рождения

Июль и август стали месяцами с наибольшим индексом сезонности рождаемости в большинстве регионов России в 2019–2022 годах, указали ученые НИУ ВШЭ. Однако в некоторых регионах пики рождений соответствовали другим месяцам — марту, сентябрю и ноябрю.

Так, мартовские максимумы индекса фиксируются в регионах с суровым климатом (например, Коми, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Алтай, Томская область), говорится в статье. В то же время смещение пиков рождения на осенние месяцы происходит в регионах, расположенных на широтах ниже 50° (Ингушетия, Северная Осетия, Дагестан). «Влияние климата по-прежнему существенно», — заключают эксперты.

Закономерности наблюдаются во всем мире: в северных широтах пик рождаемости приходится на июнь, а в более южных районах — на октябрь—ноябрь. Для «летних» детей, рожденных в июле—августе, наиболее частыми месяцами зачатия являются октябрь—ноябрь, характеризующиеся подходящими погодно-климатическими условиями, указано в статье.

«Биологами было определено, что благоприятным временем года для зачатия ребенка является период с продолжительностью светового дня около 12 часов и температурой воздуха 10–21°C. По биологическим параметрам — это идеальные условия для зачатия, потому что они стимулируют выработку сперматозоидов и овуляцию», — говорится в статье.

Рассмотрение динамики рождений по регионам также подтвердило прямое влияние уровня дохода и качества жизни населения на выбор летних месяцев рождения ребенка, отмечают авторы. По их оценке, с ростом бедности в регионе предпочтения в выборе летнего месяца снижаются. Кроме того, они установили, что чаще планируют рождения на лето родители в регионах с более высокой долей городского населения.

В рамках пилота по рождаемости проводится много опросов семей, сказал РБК руководитель комиссии Госсовета по направлению «Социальная политика», губернатор Новгородской области Андрей Никитин. «Что мы видим — люди в малых городах и сельской местности, как правило, меньше планируют беременность. А в больших городах — наоборот», — подтвердил он.

Закономерность летних рождений может быть также связана с тем, что семейные пары проводят отпуска или свободное время вместе. То есть это новогодние и предновогодние периоды, ноябрьские праздники, считает Никитин.

«Если говорить, например, о мнениях мам, то многие считают, что летом просто проще. То есть период май—сентябрь — это время, когда комфортно с ребенком гулять, перемещаться, период отпусков с папой», — отметил он.

Что говорят демографы

Есть сомнения, что большинство современных родителей выбирают месяц рождения ребенка, говорит заведующая кафедрой народонаселения экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Ирина Калабихина.

«В современных условиях сезонность рождаемости не выражена, это было характерно в прошлом, когда сезонность была видна отчетливо и основывалась на религиозном календаре (в период постов сексуальные отношения не рекомендованы)», — отметила она.

Значительная связь месяца рождения есть с наиболее популярными месяцами заключения брака (июль и август. — РБК), указывает демограф Игорь Ефремов. Особенно это актуально для первенцев, которые составляют около половины всех рождений. «Зачатие часто происходит с лагом в пару-тройку месяцев после вступления в брак, и в итоге рождения выпадают также на летние месяцы», — отмечает он.

Авторы сделали интересные и правильные выводы в целом по России: действительно, более обеспеченные или даже скорее более образованные семьи более склонны планировать рождение детей на летний период, полагает демограф Алексей Ракша. Между тем авторы не учли разное количество дней в месяцах. «Никакого пика в марте нет. В марте 31 день в отличие от февраля (28–29) и апреля (30)», — категоричен Ракша.