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Москвичку арестовали по делу о госизмене за финансовую помощь ВСУ

ФСБ и МВД задержали москвичку за госизмену, обвинив ее в оказании финансовой помощи ВСУ
Женщина пыталась выехать из России, но была арестована по подозрению в финансировании ВСУ для деятельности, «направленной против безопасности» России. Ей грозит до 20 лет заключения
Лефортовский районный суд, Москва
Лефортовский районный суд, Москва (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Жительница Москвы была задержана ФСБ и МВД, в отношении нее заведено уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК, от 12 до 20 лет лишения свободы). В спецслужбе сообщили, что госизмена была совершена «в форме оказания финансовой помощи вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации».

Из сообщения ФСБ следует, что женщину задержали при попытке покинуть Россию. Лефортовский суд арестовал ее на два месяца.

Двумя днями ранее, 4 марта, ФСБ заподозрила жителя Комсомольска-на-Амуре в сотрудничестве с украинской военной разведкой. Ведомство сочло, что мужчина намеревался передать Киеву информацию о военных объектах в Хабаровском крае.

Как указали в ФСБ, эти данные могли быть использованы для диверсий, терактов, ударов высокоточным оружием и дронами в районах погрузки, содержания и путей следования военной техники.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина ФСБ госизмена МВД
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