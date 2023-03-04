Москвичку арестовали по делу о госизмене за финансовую помощь ВСУ
Жительница Москвы была задержана ФСБ и МВД, в отношении нее заведено уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК, от 12 до 20 лет лишения свободы). В спецслужбе сообщили, что госизмена была совершена «в форме оказания финансовой помощи вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации».
Из сообщения ФСБ следует, что женщину задержали при попытке покинуть Россию. Лефортовский суд арестовал ее на два месяца.
Двумя днями ранее, 4 марта, ФСБ заподозрила жителя Комсомольска-на-Амуре в сотрудничестве с украинской военной разведкой. Ведомство сочло, что мужчина намеревался передать Киеву информацию о военных объектах в Хабаровском крае.
Как указали в ФСБ, эти данные могли быть использованы для диверсий, терактов, ударов высокоточным оружием и дронами в районах погрузки, содержания и путей следования военной техники.