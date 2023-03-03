Пытавшийся доплыть из Крыма в Одессу житель Петербурга получил шесть лет колонии

Пытавшийся доплыть до Одессы житель Петербурга получил шесть лет колонии

Мужчина в августе 2022 года предпринял попытку добраться вплавь по Черному морю из Крыма в Одессу, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Суд Крыма приговорил его к шести годам колонии строгого режима

Здание Верховного суда республики Крым (Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости)

Верховный суд Крыма признал виновным жителя Санкт-Петербурга 1982 года рождения в подготовке совершить госизмену и приговорил его к шести годам колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Согласно приговору, мужчина был противником проведения военной операции и в 2022 году решил уехать на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Для этого он нашел через интернет представителей добровольческого воинского подразделения-легиона, участники которого осуществляли вербовку и организацию выезда россиян на украинскую территорию.

Его первая попытка пересечь российскую границу через Брянскую область оказалась неудачной. Во второй раз для него разработали маршрут через Крым, для реализации чего он приобрел гидрокостюм, ласты, наручный компас, фонарь подводный, мешки из водонепроницаемой ткани.

По прибытии в Крым мужчина 6 августа 2022 года выдвинулся вплавь в направлении Одессы по Черному морю. При себе у него были камуфлированная форма, берцы и другие предметы, приобретенные для перехода на сторону ВСУ.

«Подсудимый выполнял различные техники плавания и отдыха на воде, при этом соблюдал меры конспирации, уклоняясь от возможного пресечения его противоправной деятельности сотрудниками пограничных органов Российской Федерации», — отмечают в суде.

Тем не менее 8 августа его выявили и подняли на пограничный сторожевой корабль вблизи села Оленевка Черноморского района Крыма.

Суд признал его виновным по ч.1 ст. 30, ст. 275 («Покушение на преступление», «Госизмена») и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 322 УК («Незаконное пересечение границы»). Ему назначили шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Мужчине также назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на год после отбывания срока. Приговор пока не вступил в силу.

В конце февраля ФСБ сообщила о задержании в Севастополе двух россиян, которых подозревают в сотрудничестве с украинскими спецслужбами в качестве наводчиков за денежное вознаграждение. Против них возбудили уголовные дела по ст. 275 («Государственная измена») и 275.1 («Установление сотрудничества на конфиденциальной основе с иностранным государством») УК России.