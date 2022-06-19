Глава Минздрава Израиля заявил о новой волне COVID в стране

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Израиль находится на пороге новой волны заражения коронавирусом, заявил генеральный директор министерства здравоохранения Нахман Эш в эфире радио 103 FM.

Эш подтвердил, что Минздрав выявил значительный рост числа случаев заражения, а также увеличение количества серьезных случаев и госпитализаций.

«Я думаю, можно называть это новой волной», — сказал он, добавив, что ответственным за рост заболеваний является подвариант омикрон-штамма коронавируса BA.5.

При этом Эш подчеркнул, что Минздрав не собирается вводить новых ограничений из-за этого, рассматривается только возможность повторного применения требования ношения масок в закрытых общественных местах.

«Даже если этот вариант очень заразен, нет места для таких ограничений, как закрытие или что-то в этом роде».

По данным израильского Минздрава, 13 июня в стране впервые с апреля выявили более 7 тыс. новых случаев COVID-19. Число заболевших начало расти с конца мая. За прошедшие сутки в стране зарегистрировано более 4,9 тыс. новых случаев заражения, из них 158 — серьезных, что на 125% больше, чем неделей ранее.

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