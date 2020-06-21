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Организовавшая выставку о Pussy Riot галерея в Москве сообщила об обысках

В галерее современного искусства AРT4 в центре Москвы проводят обыск, сообщил РБК руководитель галереи Игорь Маркин.

«Я говорил со следователем, ему сотрудница открыла дверь. Он сказал, что у него постановление на обыск», — рассказал Маркин.

По его словам, само постановление следователь дистанционно не предъявлял. «Поэтому я не знаю, что в постановлении написано, но обыск идет, там человек 15–20, в том числе ОМОН», — сообщил Маркин. Он отметил, что дверь пришлось открыть, так как в противном случае силовики угрожали ее выломать.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК заявили, что не располагают информацией об обысках в галерее.

AРT4 — музей современного российского искусства, открытый в 2007 году в Хлыновском тупике в центре Москвы. В 2019 году там прошла выставка, посвященная истории арт-группы «Война», основателями которой были Олег Воротников, Надежда Толоконникова и Петр Верзилов. «Война» известна протестными политическими акциями, из-за которых в отношении участников заводили уголовные дела, в том числе за вандализм, хулиганство и разжигание ненависти к полиции.

Кроме того, в 2019 году в AРT4 проходили выставки «Архив Pussy Riot», «Архив Петра Павленского» и «Олег Навальный. С арестантским уважением и братским теплом».

«Медиазона» сообщила о выломанной двери в квартире Верзилова
Общество
Пётр Верзилов

Ранее 21 июня стало известно, что в квартире у активиста Pussy Riot и основателя проекта «Медиазона» Петра Верзилова выломали дверь, после чего он перестал выходить на связь.

Теги: галерея, Москва, современное искусство, обыски, новости
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