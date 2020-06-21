Число вылечившихся за неделю впервые превысило число заболевших COVID-19

В течение третьей недели июня от заражения коронавирусом вылечились 59,6 тыс. человек, тогда как число выявленных случаев заражения составило 55,7 тыс.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Количество вылечившихся от заражения коронавирусом в России за эту неделю впервые превысило число выявленных случаев инфицирования, следует из данных оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

За неделю с 15 по 21 июня было выявлено 55 716 случаев заражения, тогда как вылечились от коронавируса 59 661 человек. До этого недельное количество выздоровевших было меньше недельного количества зарегистрированных случаев инфицирования, хотя в течение последних двух с половиной месяцев это соотношение менялось. Так, если в конце апреля (неделя с 20 по 26 апреля) выздоровели 3476 человек при выявленных 38 096 зараженных, то в начале июня (неделя с 1 по 7 июня) выписались уже 54 848 человек при 61 830 выявленных заболевших.

Всего с начала пандемии коронавируса в России зарегистрированы 584 680 зараженных. Количество выздоровевших за все время составляет 339 711 человек.