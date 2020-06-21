Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 июня
USD ЦБ: 69,57 (-0,05) Quote, 19 июн, 14:12
Курс евро на 20 июня
EUR ЦБ: 78 (-0,29) Quote, 19 июн, 14:12
Как выглядело кольцеобразное солнечное затмение с Земли. Фоторепортаж Общество, 20:44  Анимационный фильм Андрея Хржановского получил приз на фестивале в Анси Общество, 20:34 СМИ узнали о планах Японии отказаться от размещения систем ПРО США Политика, 20:24 Врио главы Калуги не поддержал наказание за танец школьниц на мемориале Общество, 20:01 Число вылечившихся за неделю впервые превысило число заболевших COVID-19 Общество, 19:44 «Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче с тремя удалениями Спорт, 19:33 В Госдуме назвали условие объявления 31 декабря выходным днем Общество, 19:06 «Локомотив» уволил ударившего журналиста на «РЖД Арене» стюарда Спорт, 18:52 СМИ сообщили о задержании издателя «Медиазоны» Петра Верзилова Общество, 18:49 РФС и РПЛ отказались считать форс-мажором вспышку вируса в двух клубах Спорт, 18:22 Владелец проводившей выставку о Pussy Riot галереи сообщил об обысках Общество, 18:16 Что произошло за выходные. Главные новости РБК Общество, 18:01 РФС допустил перенос финала Кубка России на начало августа Спорт, 17:53 СК сообщил о смерти открывшего огонь по инспекторам ДПС в Москве Общество, 17:46
Пандемия коронавируса ,  
0 

Число вылечившихся за неделю впервые превысило число заболевших COVID-19

В течение третьей недели июня от заражения коронавирусом вылечились 59,6 тыс. человек, тогда как число выявленных случаев заражения составило 55,7 тыс.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Количество вылечившихся от заражения коронавирусом в России за эту неделю впервые превысило число выявленных случаев инфицирования, следует из данных оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Жизнь после карантина: как мир выходит из самоизоляции
Фотогалерея 

За неделю с 15 по 21 июня было выявлено 55 716 случаев заражения, тогда как вылечились от коронавируса 59 661 человек. До этого недельное количество выздоровевших было меньше недельного количества зарегистрированных случаев инфицирования, хотя в течение последних двух с половиной месяцев это соотношение менялось. Так, если в конце апреля (неделя с 20 по 26 апреля) выздоровели 3476 человек при выявленных 38 096 зараженных, то в начале июня (неделя с 1 по 7 июня) выписались уже 54 848 человек при 61 830 выявленных заболевших.

Всего с начала пандемии коронавируса в России зарегистрированы 584 680 зараженных. Количество выздоровевших за все время составляет 339 711 человек.

Путин заявил о начале отступления эпидемии коронавируса в России
Политика
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

С 17 июня в России ежедневно выявляют менее 8 тыс. заболевших коронавирусом, 21 июня это количество составило 7,7 тыс. человек.

Число выздоровевших за сутки впервые превысило число новых инфицирований 20 мая.

Больше всего положительных тестов на COVID-19 с начала распространения вируса было зарегистрировано в Москве — 213 946. При этом в воскресенье, 21 июня, в столице был зафиксирован минимальный суточный прирост инфицированных людей с 9 апреля — 968 человек.

Накануне президент Владимир Путин заявил, что пандемия в России начинает отступать. Он подчеркнул, что это произошло благодаря «усилиям всего общества, ответственности граждан» и героическим усилиям врачей. При этом президент напомнил, что в стране продолжается борьбе с COVID-19 и нагрузка на медиков остается высокой.

Индекс уровня ограничений из-за Covid-19 в мире
i
20
0
40
0
60
0
80
0
100
0
Источник: Oxford COVID-19 Government Response Tracker, Blavatnik School of Government
Данные по миру i

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 21 июня
Общество
В России за сутки выявили 7,7 тыс. зараженных коронавирусом
Общество
Кадыров раскрыл результаты тестирования на антитела к коронавирусу
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter