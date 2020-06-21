Путин заявил о стоявшей у «опасной черты возможного развала» России

Президент сказал, что 20 лет назад в стране была большая безработица, экономика находилась в тяжелом состоянии, зарплаты годами не выплачивались. Сегодня «страна практически стала другой», подчеркнул Путин

Москва, 1998г. (Фото: Пахомова Людмила / ТАСС)

В конце 1990-х — начале 2000-х годов Россия стояла у «опасной черты возможного развала», однако с тех пор страна стала другой. Так президент Владимир Путин прокомментировал изменения в России за последние 20 лет в программе «Россия. Кремль. Путин».

«Экономика была в тяжелом состоянии, безработица была большая, 40% граждан жили за чертой бедности», — отметил президент. Он напомнил, что на рубеже веков инфляция в России измерялась «десятками, а то и сотнями процентов», резервы составляли от $9,5 млрд до $12 млрд, а долг — от $124 млрд до $145 млрд.

Глава государства подчеркнул, что тогда военным не выплачивали денежное довольствие и задерживали пенсии, людям не платили зарплату годами. «Сейчас тоже бывают сбои, но ничего подобного по масштабам, конечно, нет», — сказал Путин.

По его словам, «страна практически стала другой» и заняла достойное ее место «в международных делах».