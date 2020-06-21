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Путин заявил о стоявшей у «опасной черты возможного развала» России

Президент сказал, что 20 лет назад в стране была большая безработица, экономика находилась в тяжелом состоянии, зарплаты годами не выплачивались. Сегодня «страна практически стала другой», подчеркнул Путин
Москва, 1998г.
Москва, 1998г. (Фото: Пахомова Людмила / ТАСС)

В конце 1990-х — начале 2000-х годов Россия стояла у «опасной черты возможного развала», однако с тех пор страна стала другой. Так президент Владимир Путин прокомментировал изменения в России за последние 20 лет в программе «Россия. Кремль. Путин».

«Экономика была в тяжелом состоянии, безработица была большая, 40% граждан жили за чертой бедности», — отметил президент. Он напомнил, что на рубеже веков инфляция в России измерялась «десятками, а то и сотнями процентов», резервы составляли от $9,5 млрд до $12 млрд, а долг — от $124 млрд до $145 млрд.

Глава государства подчеркнул, что тогда военным не выплачивали денежное довольствие и задерживали пенсии, людям не платили зарплату годами. «Сейчас тоже бывают сбои, но ничего подобного по масштабам, конечно, нет», — сказал Путин.

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Владимир Путин

По его словам, «страна практически стала другой» и заняла достойное ее место «в международных делах».

По последним данным Минфина, государственный внешний долг России на 1 июня составлял $50,9 млрд.

Ранее на неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что будущее России будет строиться по лекалам, которые заложил Владимир Путин. «Россия может быть только сильной. Путин это сделал. Он заложил систему, которая Россию делает сильнее с каждым годом», — сказал Володин. Он также уточнил, что преемник Путина будет опираться на тот фундамент, который заложил нынешний глава государства.

Володин тогда упомянул поправки в Конституцию, которые, среди прочего, дадут возможность Путину выставить свою кандидатуру на следующих выборах. «Другие хотят сейчас через критику этой нормы сделать все, чтобы пробраться во власть, то есть взять и не пустить сильного человека. Вот это неправильно, потому что, если мы сегодня говорим с вами, что в мире все неспокойно, и не только с позиции торговли, но и других вопросов», — отметил спикер Госдумы.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Владимир Путин, изменения, безработица
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