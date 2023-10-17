Минюст рассказал об условиях выдачи электронных книг заключенным

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Каждый заключенный может бесплатно получить во временное пользование не более одного устройства для чтения электронных книг, разъяснили газете «Коммерсантъ» в пресс-службе Минюста.

В ведомстве пояснили, что устройства состоят либо на балансе исправительного учреждения и предоставляются бесплатно, либо предоставляются общеобразовательными организациями субъектов, «созданными при учреждениях уголовно-исполнительной системы».

Ранее о том, что заключенные получили право читать электронные книги на устройствах без доступа в интернет, рассказал замминистра юстиции Всеволод Вуколов.

«Предоставление информации осужденным, подозреваемым и обвиняемым, содержащейся на техническом устройстве для чтения электронных книг, ее обновление, а также контроль за ее содержанием на указанном техническом устройстве осуществляются администрацией исправительного учреждения или следственного изолятора», — уточнили в Минюсте.

Помимо книг в электронном виде заключенные также смогут закачать на устройства материалы своих уголовных дел.

Член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева рассказала о технических проблемах, возникающих при внедрении электронных книг в местах лишения свободы.

«Сотрудники некоторых колоний и СИЗО рассказывали мне, что электронные книги у них есть, но они не знают, как закачать на них материалы, какую литературу туда поместить и как их выдавать», — рассказала Меркачева и предложила в связи с этим прописать пошаговую инструкцию.

По словам Меркачевой, на балансе большинства учреждений «стоит максимум одна-две книги».

Адвокат Константин Ривкин рассказал, что «в отличие от рукописных записей, арендованный планшет с материалами уголовного дела могут отобрать едва ли не в любой момент».