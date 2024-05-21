Чеченка Лия Заурбекова рассказала детали конфликта у отделения полиции

Сбежавшая от семьи чеченка рассказала, что ее родные, собравшиеся у отделения МВД, угрожали ее другу Артему, который потом написал заявление в полицию. Девушку полицейские спрашивали, «зачем она убежала, если знала, что так будет»

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Чеченка Лия Заурбекова рассказала детали конфликта с родственниками у отделения МВД по району Нагатино-Садовники. Видео с девушкой опубликовала кризисная группа «Марем».

По ее словам, она ушла из дома 13 мая, а спустя три дня увидела своего отца на площадке недалеко от места, где остановилась. Заурбекова и ее друг Артем, с которым она познакомилась в декабре, забежали в подъезд и вызвали оттуда полицию. Полицейский заверил их, что они не встретятся с родственниками по пути в отделение, однако, когда они приехали, у здания уже было около десяти человек, рассказала она. Девушка утверждает, что они угрожали Артему, а ее хватали за руки.

«Я снова написала заявление, что я совершеннолетняя и пересекаться с родственниками не желаю. И нас просто отпустили, хотя на улице ждала толпа», — пояснила она.

По словам Заурбековой, ей предложили разобраться и поговорить с родными, сотрудники спрашивали, «зачем ты убежала, если знала, что так будет». Девушка сообщила, что после выхода из полиции на ее друга напали несколько человек. Позднее полицейские завели их обратно в дежурную часть, где Артем написал заявление об избиении. Сейчас она находится за пределами России.

Отец девушки Беслан Заурбеков ранее заявил, что продолжит ее искать. Он также сказал, что «парень, который ввел ее в заблуждение», будет наказан, а влюбляться девушка может только в мужчин своей национальности. Инцидент прокомментировал и министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, который заявил, что депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов взял на контроль ситуацию и «выразил уверенность, что в ближайшее время Заурбекову вернут родственникам».

Лия Заурбекова объяснила уход из дома (город, где она жила, не разглашается) психологическим и физическим давлением. Родственники объявили девушку в розыск, заявив, что она является несовершеннолетней. Однако сама девушка сообщила, что ей 19 лет. После инцидента в московском отделении полиции Заурбекова покинула Россию, сообщила ее адвокат Наталия Тихонова. В «Мареме» заявили, что девушка опасалась убийства.