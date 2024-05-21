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Отец Заурбековой заявил, что она может влюбляться только в чеченцев

Отец Заурбековой заявил, что девушка может влюбляться только в чеченцев
Лия Заурбекова
Лия Заурбекова (Фото: marem_group / Telegram)

Беслан Заурбеков, отец 19-летней чеченки Лии Заурбековой, которая бежала из России от своей семьи, заявил ИА «Регнум», что девушка может влюбляться только в мужчин своей национальности.

По его словам, Лию «ввел в заблуждение» возлюбленный.

«Я с этим парнем виделся как-то. У нас свои законы», — сказал Заурбеков, пообещав наказать парня. По его словам, выход в этой ситуации один — молодой человек должен принять ислам, иначе у Лии «будут проблемы». Он не уточнил, какое именно наказание ждет чеченку, отметив, что «четких условий» нет.

Адвокат сообщила, что бежавшая от родни Заурбекова уехала из России
Общество
Лия Заурбекова

Заурбекова ушла из дома 13 мая. По ее словам, причиной стало психологическое и физическое давление со стороны семьи. Беслан Заурбеков заявил, что доказательств избиений его дочь не предоставила.

Родственники объявили девушку в розыск на том основании, что она несовершеннолетняя. Заурбекова же заявила, что ей 19 лет. Она обратилась в полицию, после чего члены ее семьи окружили ОМВД, куда приехала девушка.

Вечером 16 мая секретарь общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы по защите прав человека Алексей Мельников сообщил, что Заурбекова покинула ОМВД по району Нагатино-Садовники.

На следующий день ее адвокат Наталия Тихонова сообщила, что Заурбекова находится не в России.

«Сейчас она находится не в России. Больше ничего не могу вам сказать, потому что в целях безопасности не раскрываем ни детали, ни подробности ее защиты», — рассказала она.

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