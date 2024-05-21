Singapore Airlines: один пассажир погиб и 30 пострадали из-за турбулентности

Человек умер на рейсе из Лондона в Сингапур из-за турбулентности

Фото: Markus Mainka / Global Look Press

Один пассажир рейса Singapore Airlines из Лондона в Сингапур погиб и еще по меньшей мере 30 пострадали после того, как самолет Boeing 777-300ER попал в зону сильной турбулентности, заявили в авиакомпании.

«Рейс № SQ321 авиакомпании Singapore Airlines, вылетевший из Лондона (Хитроу) в Сингапур 20 мая 2024 года, оказался в зоне сильной турбулентности», — говорится в заявлении.

Лайнер пришлось посадить в Бангкоке. Он приземлился в 15:45 по местному времени 21 мая.

Всего на борту находились 211 пассажиров и 18 членов экипажа.

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