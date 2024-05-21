Человек умер на рейсе из Лондона в Сингапур из-за турбулентности
Один пассажир рейса Singapore Airlines из Лондона в Сингапур погиб и еще по меньшей мере 30 пострадали после того, как самолет Boeing 777-300ER попал в зону сильной турбулентности, заявили в авиакомпании.
«Рейс № SQ321 авиакомпании Singapore Airlines, вылетевший из Лондона (Хитроу) в Сингапур 20 мая 2024 года, оказался в зоне сильной турбулентности», — говорится в заявлении.
Лайнер пришлось посадить в Бангкоке. Он приземлился в 15:45 по местному времени 21 мая.
Всего на борту находились 211 пассажиров и 18 членов экипажа.
Материал дополняется
Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма
Рекордная цена: как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса
В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире
Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях
Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы
Барометр отрасли: химическая промышленность
Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API
Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации в команде
Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии
Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования