Летевший из Анголы в Лиссабон Airbus попал в зону турбулентности, пострадали 10 человек

Десять человек пострадали на попавшем в зону турбулентности самолете

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Самолет авиакомпании TAAG Angola Airlines, выполнявший рейс из столицы Анголы, Луанды, в Лиссабон, попал в зону турбулентности, из-за чего еда и напитки пассажиров разлетелись по салону. Об этом сообщает Jornal de Angola со ссылкой на заявление TAAG Angola Airlines.

Инцидент произошел днем 23 марта. Воздушное судно попало в зону сильной турбулентности вскоре после взлета, пишет издание. В результате еда, напитки, подносы и другие предметы разлетелись по салону. Пострадали десять человек, в том числе восемь пассажиров и два члена экипажа.

Наземные службы хотели перенаправить самолет в Киншасу (Демократическая Республика Конго), пишет Jornal de Angola. Однако из заявления компании следует, что капитан воздушного судна принял решение продолжать полет. По информации сервиса FlightRadar, который отслеживает полеты, борт долетел до Лиссабона, не совершая разворотов в пути.

В заявлении авиаперевозчика сказано, что самолет попал в зону турбулентности недалеко от пункта назначения.

Борт, на котором произошел инцидент, выполнял рейс DT 652. Из данных на FlightRadar следует, что этот рейс обычно выполняют самолеты Airbus 330 или 340.