Из-за турбулентности пострадали 35 пассажиров летевшего в Мадрид самолета

Во время полета самолет Airbus A330-343 резко снизился на 300 м. Некоторым пассажирам потребовалась госпитализация

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По меньшей мере 35 пассажиров самолета Airbus A330-343, летевшего с Маврикия в Мадрид, пострадали из-за турбулентности, сообщает El Mundo. Лайнер вылетел из Порт-Луи вечером 20 августа.

Попав в зону турбулентности, самолет резко потерял около 300 м высоты. По словам пассажиров, на которых ссылается газета, в результате многие ударились головами, получили ушибы и порезы. Пилоты сумели вывести лайнер из пике.

Самолет приземлился в Мадриде в 20:00 по местному времени (21:00 мск). В аэропорту Барахас из-за сообщения о пострадавших ввели план действия в чрезвычайных ситуациях. Медицинская помощь понадобилась 35 пассажирам, более десяти человек госпитализировали.

Сколько всего пассажиров и членов экипажа было на борту, не уточняется. El Mundo также отмечает, что лайнер не имеет отношения к крупнейшему испанскому авиаперевозчику Iberia, однако не указывает, какой именно авиакомпании он принадлежал.