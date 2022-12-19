Из-за турбулентности в самолете во время полета на Гавайи пострадали 36 человек

В США более 30 человек пострадали в самолете во время тряски

По меньшей мере 36 пассажиров самолета авиакомпании Hawaiian Airlines, который летел из Финикса (штат Аризона) в Гонолулу (штат Гавайи), получили травмы при попадании самолета в зону турбулентности, передает телеканал CNN.

По данным Службы неотложной медицинской помощи Гонолулу, 20 человек доставили в отделения неотложной помощи, 11 человек находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших также был годовалый ребенок. Пострадавшие получили травмы головы, порезы, ушибы, некоторые потеряли сознание, уточняет CNN со ссылкой на службу медпомощи.

Всего на борту, как уточняет Hawaii News Now, находились 278 пассажиров и десять членов экипажа.

Самолет попал в зону турбулентности примерно за 30 минут до приземления самолета в Гонолулу, экипаж самолета доложил об этом около 10:35 18 декабря по местному времени (23:35 по мск 18 декабря).

Hawaiian Airlines позже сообщила, что рейс из Финикса приземлился в Гонолулу около 10:50 по местному времени (23:50 по мск).

22 июня в США самолет авиакомпании Red Air, который летел из Санта-Доминго, загорелся во время посадки в аэропорту Майами. Всего на борту самолета находилось 126 человек, всех пассажиров и членов экипажа эвакуировали, однако в результате происшествия три человека пострадали, их доставили в больницу. По предварительной версии, причиной пожара стало разрушение шасси во время посадки.