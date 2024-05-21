Хуснуллин потребовал не тратить средства для ЖКХ на иномарки директоров

Деньги, получаемые ресурсоснабжающими организациями (РСО), должны направляться на модернизацию сетей в рамках инвестиционных программ в сфере ЖКХ, а «не проедаться», заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью «РИА Новости».

По его словам, заложенная в тарифах РСО инвестиционная надбавка, как показал анализ, «выполняется в год не более чем на 60% в среднем по стране».

«Надо эти деньги «окрашивать» и контролировать, чтобы они шли именно на обновление инфраструктуры, а не проедались: чтобы машины дорогие не покупали, зарплаты излишне высокие не платили», — считает Хуснуллин. Он добавил, что есть случаи, «когда сети не обновлены, а у директора новая машина иномарка».

Вице-премьер сообщил, что генеральный прокурор Игорь Краснов «лично держит на контроле» вопросы целевого расходования средств в сфере ЖКХ и поблагодарил его за это.

Хуснуллин также обратил внимание, что в год РСО в среднем по стране получают за присоединение новых объектов к сетям ЖКХ 200-250 млрд руб., но, как эти деньги расходуются, — «это темный лес». «Поэтому мы должны точно понимать, на что пошли деньги за присоединение», — подчеркнул чиновник.

Зампред правительства также считает, что в модернизацию коммунальных объектов должны вкладываться не только компании с государственным участием, но и частные предприятия. «Они должны тоже раскошеливаться, ведь они в концессию получили огромные активы, может быть, не все новые, но это гарантированный поток денежных средств», — убежден он.

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