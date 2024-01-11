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Путин назвал несправедливой критику Минфина из-за финансов для ЖКХ

Путин: критиковать Минфин за финансирование системы ЖКХ несправедливо
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Президент Владимир Путин встал на защиту Минфина, заявив, что критиковать ведомство из-за финансирования системы ЖКХ несправедливо. Такое мнение он высказал на встрече с дальневосточными предпринимателями.

Отчет о встрече опубликован на сайте Кремля.

«Все критикуют Минфин, я иногда тоже, но в данном случае упреки в адрес Минфина несправедливы, потому что Минфин все эти долгосрочные и достаточно объемные средства на финансирование системы ЖКХ поддержал», — сказал президент (цитата по ТАСС).

Путин отметил, что на развитие системы ЖКХ в стране власти заложили 12 млрд руб. из федерального бюджета. «Дали бы и больше, если бы строительный комплекс за них особенно боролся», — добавил глава государства.

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Фото:Максим Коротченко / ТАСС

Правительство подготовило программу модернизации ЖКХ с обеспечением финансирования по поручению президента, которое тот дал в июле 2022 года. Вице-премьер Марат Хуснуллин утверждал, что больше всего работ по программе выполнят в Ханты-Мансийском автономном округе, Челябинской и Свердловской областях. Всего на тот момент было одобрено 53 проекта модернизации ЖКХ по всей стране.

В январе 2023-го Путин на совещании с правительством сообщил, что на программу модернизации ЖКХ в России за год будет выделено 440 млрд руб. В предыдущем году на эти цели, по словам президента, выделили 170 млрд руб.

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10 января 2024 года Путин на встрече с жителями Анадыря сообщил, что в 2023-м в систему ЖКХ власти вложили примерно вдвое больше средств, чем в 2022 году. Он уточнил, что «из разных источников мы истратили и направили 337 млрд руб.» за год.

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Владимир Путин

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