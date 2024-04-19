Экс-главу Минэнерго Подмосковья отправили под домашний арест

Александр Самарин обвиняется в злоупотреблении полномочиями при подготовке объектов теплоснабжения в Подольске, где из-за аварии в котельной в январе без отопления остались жители микрорайона Климовск

Александр Самарин (Фото: moscowcourts / Telegram)

Басманный районный суд Москвы поместил экс-министра энергетики Подмосковья Александра Самарина под домашний арест по делу о злоупотреблении полномочиями при подготовке объектов теплоснабжения в Подольске, где из-за аварии в котельной зимой без отопления остались жилые дома. Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы отказано в удовлетворении ходатайства органов предварительного расследования и в отношении Самарина Александра Юрьевича избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 30 суток, до 17 июня 2024 года», — говорится в сообщении.

Ему инкриминируют ч. 3 ст. 285 УК, бывшему министру грозит до десяти лет лишения свободы.

По версии следствия, Самарин, будучи министром энергетики Подмосковья, «знал о неэффективности и формальном подходе проведенных мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения» в Подольске, не организовал должным образом работу комиссий по приемке объектов, «формально подошел» к выполнению обязанностей по обеспечению местных жителей теплом и горячей водой. Экс-глава регионального Минэнерго также не принял должных мер по проведению реконструкции и модернизации теплосетей городского округа, хотя знал о необходимости в этом, что привело к аварии и введению локального режима чрезвычайной ситуации. В результате «жителям микрорайона, организациям и бюджету Московской области был причинен значительный материальный ущерб».

Самарин был министром энергетики Московской области с 2019 года. В январе этого года губернатор Андрей Воробьев предложил назначить на его место Евгения Хромушина. Самарин стал советником главы региона. Перестановку в региональном правительстве Воробьев объяснил предстоящей «трансформацией и модернизацией и тепловой энергии, и электрической энергии».

В ночь на 4 января на Климовском специализированном патронном заводе произошел прорыв теплотрассы. После этого сломался котел, от которого поступало тепло в дома подольского микрорайона Климовск. В результате без отопления и горячей воды при 20-градусных морозах остались более 170 домов. По делу о превышении полномочий в том же месяце был арестован замглавы Подольска по ЖКХ Роман Рязанцев. Также под стражу были заключены начальник котельной Климовского патронного завода Александр Чиков (его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и Игорь Кушников — гендиректор завода (ему вменяют в вину превышение полномочий). Позднее Чикова перевели под домашний арест.