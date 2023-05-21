Эксперты призвали вакцинировать птиц во избежание пандемии

Птичий грипп есть почти во всем мире, для борьбы с ним следует рассмотреть не только забой птиц, но и их вакцинацию, заявила Всемирная организация по охране здоровья животных (WOAH). Примерно за год от вируса погибли 200 млн птиц

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Странам мира следует рассмотреть возможность вакцинировать от птичьего гриппа домашнюю птицу из-за угрозы возникновения пандемии вируса, заявила Всемирная организация по охране здоровья животных (WOAH), передает Reuters.

«Поскольку почти каждая страна, осуществляющая международную торговлю, в настоящее время имеет случаи заражения, возможно, пришло время обсудить вакцинацию в дополнение к систематической выбраковке, которое остается основным инструментом [борьбы с болезнью]», — сказала глава организации Моник Элуа.

Она отметила, что прежде всего следует вакцинировать уток — они находятся на свободном выгуле, а птичий грипп передается мигрирующими дикими птицами. Вакцинация кур-бройлеров имеет меньше смысла, отметила Элуа.

Птичий грипп (H5N1) встречается во всем мире, он поражает диких и домашних птиц, а также может быть опасен для других животных (свиней, кошек, собак, лошадей и др.) и человека.

На сайте WOAH отмечается, что борьба с птичьим гриппом в виде выбраковки животных — не только зараженных, но и здоровых — приводят к тяжелым последствиям для фермеров. Reuters в феврале рассказал историю французского фермера Эрве Дюпуи, которому пришлось забивать свое стадо уток четырежды с 2015 года. Он отметил, что теперь рассматривает возможность вакцинации из-за угрозы новых вспышек птичьего гриппа.

С начала 2022-го, отмечал Reuters в феврале этого года со ссылкой на WOAH, от птичьего гриппа или забоя в связи с его распространением погибли 200 млн птиц. На фоне этой ситуации в некоторых странах уже рассматривают возможность вакцинации. EURACTIV пишет, что ЕС в прошлом году решил запустить реализацию стратегии вакцинации. Первой страной союза, которая запустит программу вакцинации, будет Франция.

США, как сообщили Reuters в Минсельхозе страны, пока считают наиболее эффективными меры биозащиты по борьбе с птичьим гриппом, вопрос применения вакцин «изучается».

В России также выявляли вспышки птичьего гриппа. В мае случаи заражения птиц зафиксировали в столичных районах Орехово-Борисово и Братеево, там введен карантин. Еще более десятка районов вблизи них оказались под угрозой распространения вируса. Роспотребнадзор подчеркнул, что для москвичей он не представляет опасности.