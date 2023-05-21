Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 мая
EUR ЦБ: 86,28 (-0,22) Инвестиции, 19 мая, 16:23 Курс доллара на 20 мая
USD ЦБ: 79,91 (-0,13) Инвестиции, 19 мая, 16:23
Ципрас признал поражение на парламентских выборах в Греции Политика, 23:10
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 23:10
Эксперты призвали вакцинировать птиц во избежание пандемии Общество, 22:44
Байден счел передачу F-16 Украине «колоссальным риском» только для России Политика, 22:41
В Одессе сообщили о взрыве после объявления воздушной тревоги Политика, 22:40
В Турции назвали сроки запуска газового хаба из России в Европу Экономика, 22:22
В Минске заявили о готовности отразить агрессию против Белоруссии Политика, 22:18
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Казахстан не захотел пускать критиковавшего страну депутата Думы Политика, 22:12
Депутат сохранил недвижимость за рубежом на случай «Испанской ССР» Политика, 21:58
Без машины куда угодно: квартиры рядом с метро РБК и ПИК, 21:55
«Реал» проиграл «Валенсии» и опустился на третье место в чемпионате Спорт, 21:53
СК объяснил, почему дело о сожжении Корана в Волгограде передали в Чечню Общество, 21:34
Кокорин стал чемпионом Кипра в составе «Ариса» Спорт, 21:28
Гладков сообщил о еще одном обстреле Белгородской области Политика, 21:25
Общество ,  
0 

Эксперты призвали вакцинировать птиц во избежание пандемии

Всемирная организация по охране здоровья животных призвала вакцинировать птиц от гриппа
Птичий грипп есть почти во всем мире, для борьбы с ним следует рассмотреть не только забой птиц, но и их вакцинацию, заявила Всемирная организация по охране здоровья животных (WOAH). Примерно за год от вируса погибли 200 млн птиц
Фото: China Photos / Getty Images
Фото: China Photos / Getty Images

Странам мира следует рассмотреть возможность вакцинировать от птичьего гриппа домашнюю птицу из-за угрозы возникновения пандемии вируса, заявила Всемирная организация по охране здоровья животных (WOAH), передает Reuters.

«Поскольку почти каждая страна, осуществляющая международную торговлю, в настоящее время имеет случаи заражения, возможно, пришло время обсудить вакцинацию в дополнение к систематической выбраковке, которое остается основным инструментом [борьбы с болезнью]», — сказала глава организации Моник Элуа.

Она отметила, что прежде всего следует вакцинировать уток — они находятся на свободном выгуле, а птичий грипп передается мигрирующими дикими птицами. Вакцинация кур-бройлеров имеет меньше смысла, отметила Элуа.

Птичий грипп (H5N1) встречается во всем мире, он поражает диких и домашних птиц, а также может быть опасен для других животных (свиней, кошек, собак, лошадей и др.) и человека.

На сайте WOAH отмечается, что борьба с птичьим гриппом в виде выбраковки животных — не только зараженных, но и здоровых — приводят к тяжелым последствиям для фермеров. Reuters в феврале рассказал историю французского фермера Эрве Дюпуи, которому пришлось забивать свое стадо уток четырежды с 2015 года. Он отметил, что теперь рассматривает возможность вакцинации из-за угрозы новых вспышек птичьего гриппа.

Читайте на РБК Pro
Проверяем контрагента перед заключением договора: 8 работающих методов
Доллар снова подорожал до ₽80. Куда курс двинется дальше
ОАЭ поднимает корпоративный налог. Есть ли альтернатива Эмиратам
Топ бесполезных обследований детей

С начала 2022-го, отмечал Reuters в феврале этого года со ссылкой на WOAH, от птичьего гриппа или забоя в связи с его распространением погибли 200 млн птиц. На фоне этой ситуации в некоторых странах уже рассматривают возможность вакцинации. EURACTIV пишет, что ЕС в прошлом году решил запустить реализацию стратегии вакцинации. Первой страной союза, которая запустит программу вакцинации, будет Франция.

США, как сообщили Reuters в Минсельхозе страны, пока считают наиболее эффективными меры биозащиты по борьбе с птичьим гриппом, вопрос применения вакцин «изучается».

В России также выявляли вспышки птичьего гриппа. В мае случаи заражения птиц зафиксировали в столичных районах Орехово-Борисово и Братеево, там введен карантин. Еще более десятка районов вблизи них оказались под угрозой распространения вируса. Роспотребнадзор подчеркнул, что для москвичей он не представляет опасности.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
птичий грипп вакцинация
Материалы по теме
Собянин ввел карантин в нескольких районах Москвы из-за птичьего гриппа
Общество
В Глазове ввели режим повышенной готовности из-за птичьего гриппа
Общество
ВОЗ сообщила о трех случаях птичьего гриппа в Китае и одной смерти
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter