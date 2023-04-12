ВОЗ сообщила о трех случаях птичьего гриппа в Китае и одной смерти

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В Китае зарегистрированы три случая заражения человека вирусом птичьего гриппа H3N8, один из которых закончился летальным исходом, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

После заражения умерла 56-летняя женщина из провинции Гуандун, у которой заболевание началось 22 февраля. Она была госпитализирована с тяжелой пневмонией 3 марта, смерть наступила 16 марта, уточнили в ВОЗ.

«Исходя из имеющейся информации, представляется, что этот вирус не обладает способностью легко передаваться от человека к человеку, поэтому риск его распространения среди людей на национальном, региональном и международном уровнях считается низким. Однако из-за постоянно меняющейся природы вирусов гриппа ВОЗ подчеркивает важность глобального эпиднадзора», — отметили в ВОЗ.

У пациентки было множество сопутствующих заболеваний, до заражения она контактировала с живой домашней птицей.

Образцы для анализа были взяты и на продовольственном рынке: они показали положительные результаты на наличие H3N8.

1 марта ВОЗ предупредила, что птичий грипп может приобрести способность передаваться от человека к человеку, а это приведет к новой пандемии. Мировому сообществу необходимо подготовиться к такому сценарию, заявил глава группы опасных патогенов регионального бюро Европы и Центральной Азии Всемирной организации здравоохранения, эпидемиолог Ричард Пибоди.



«Существует опасение, что вирус приобретет способность распространяться от человека к человеку, причем устойчивым образом, и может вызвать новую пандемию. <...> Научное сообщество изучает генетическую последовательность этих вирусов, чтобы следить за ними, а также разрабатывать вакцины, которые будут доступны в случае необходимости», — рассказал он (цитата по «РИА Новости»).