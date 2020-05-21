Власти назвали ограничения для поездок детей в летние лагеря

По словам главы Роспотребнадзора, дети будут отдыхать без масок. Но посещать летние лагеря они смогут только в пределах своего региона. Ведомство уже разработало соответствующие рекомендации

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Регионы с наиболее благоприятной обстановкой по коронавирусу могут планировать летнюю оздоровительную кампанию для детей, сообщила на совещании с Владимиром Путиным глава Роспотребнадзора Анна Попова.

При этом она указала, что на первом этапе дети смогут отдыхать только в границах своих регионов.

Глава Роспотребнадзора сообщила, что ведомство подготовило рекомендации для организации отдыха детей в лагерях. С учетом пандемии они будут отличаться от обычных, но «позволят детям отдыхать внутри лагеря без масочного режима», заверила Попова.

По ее словам, лагеря должны будут усилить контроль за состоянием здоровья и дезинфекционного режима, а также обеспечить «некоторое дистанцирование детей». Ведомство Поповой также подготовило требования к организации питания и режиму обеззараживания. Она добавила, что летние оздоровительные учреждения уже начали готовиться по рекомендациям Роспотребнадзора.