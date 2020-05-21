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Пандемия коронавируса ,  
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Власти назвали ограничения для поездок детей в летние лагеря

По словам главы Роспотребнадзора, дети будут отдыхать без масок. Но посещать летние лагеря они смогут только в пределах своего региона. Ведомство уже разработало соответствующие рекомендации
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Регионы с наиболее благоприятной обстановкой по коронавирусу могут планировать летнюю оздоровительную кампанию для детей, сообщила на совещании с Владимиром Путиным глава Роспотребнадзора Анна Попова.

При этом она указала, что на первом этапе дети смогут отдыхать только в границах своих регионов.

Глава Роспотребнадзора сообщила, что ведомство подготовило рекомендации для организации отдыха детей в лагерях. С учетом пандемии они будут отличаться от обычных, но «позволят детям отдыхать внутри лагеря без масочного режима», заверила Попова.

Минпросвещения рекомендовало открыть летние лагеря с 1 июля
Общество
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

По ее словам, лагеря должны будут усилить контроль за состоянием здоровья и дезинфекционного режима, а также обеспечить «некоторое дистанцирование детей». Ведомство Поповой также подготовило требования к организации питания и режиму обеззараживания. Она добавила, что летние оздоровительные учреждения уже начали готовиться по рекомендациям Роспотребнадзора.

Попова отметила, что ситуация с распространением вируса в стране стабилизируется и доля детей среди общего количества инфицированных не превышает 7%.

Как в регионах России смягчают карантинные меры. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Минпросвещения рекомендовало начать летнюю оздоровительную кампанию в регионах с 1 июля. Представитель ведомства Янина Голубева уточнила, что субъекты будут принимать окончательное решение о начале работы детских лагерей самостоятельно, с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации. Так, власти Москвы и Подмосковья в связи с коронавирусом приостановили организацию детского отдыха до августа.

По словам Голубевой, из-за распространения инфекции планы в отношении летней кампании пришлось скорректировать. Так, до начала пандемии открыться планировали 45 тыс. учреждений детского летнего отдыха, однако впоследствии их число сократилось более чем на 10 тыс. Она также не исключила, что сроки смен в лагерях могут сократить с 21 до 14 дней.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Роспотребнадзор, летний лагерь, дети
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