МИД ответил на просьбу бизнеса разрешить въезд иностранцев в Россию

МИД отправил в посольства России указания выдавать без ограничений визы специалистам для техобслуживания оборудования в России, сообщили в ведомстве РБК. О проблемах с получением виз сообщало РСПП в письме в МВД, МИД и ФСБ

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Иностранным гражданам, участвующим в проведении наладки и технического обслуживания оборудования иностранного производства, выдаются обыкновенные деловые визы в соответствии с действующим российским законодательством. Выдача таких виз должна осуществляться без ограничений. Об этом РБК сообщили в департаменте информации и печати МИД России, отметив, что не обладают информацией о сложностях с оформлением таких виз.

8 мая Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился в МИД, ФСБ и МВД с просьбой оперативно обеспечить въезд в страну иностранных специалистов по обслуживанию сложного оборудования. По данным главы РССП Александра Шохина, несмотря на распоряжение правительства от 29 апреля, разрешающее таким специалистам въезд в Россию, проблемы с оформлением виз остаются. Въезжать без ограничений могут, согласно распоряжению властей, специалисты по наладке оборудования, «указанного в списке, направленном в ФСБ России федеральным органом исполнительной власти».

В МИДе на это письмо ответили, что информацией о «каких-либо сложностях с оформлением таких виз не располагаем, ходатайств федеральных органов государственной власти об оформлении приглашений иностранным гражданам, участвующим в проведении наладки и технического обслуживания оборудования иностранного производства, в МИД России до настоящего времени не поступало».

В ведомстве отметили, что МИД направил указание во все дипломатические представительства и консульские учреждения России за рубежом о выдаче виз с целью поездки «техобслуживание» без ограничений.