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МИД ответил на просьбу бизнеса разрешить въезд иностранцев в Россию

МИД отправил в посольства России указания выдавать без ограничений визы специалистам для техобслуживания оборудования в России, сообщили в ведомстве РБК. О проблемах с получением виз сообщало РСПП в письме в МВД, МИД и ФСБ
Фото: Frank Augstein / AP
Фото: Frank Augstein / AP

Иностранным гражданам, участвующим в проведении наладки и технического обслуживания оборудования иностранного производства, выдаются обыкновенные деловые визы в соответствии с действующим российским законодательством. Выдача таких виз должна осуществляться без ограничений. Об этом РБК сообщили в департаменте информации и печати МИД России, отметив, что не обладают информацией о сложностях с оформлением таких виз.

8 мая Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился в МИД, ФСБ и МВД с просьбой оперативно обеспечить въезд в страну иностранных специалистов по обслуживанию сложного оборудования. По данным главы РССП Александра Шохина, несмотря на распоряжение правительства от 29 апреля, разрешающее таким специалистам въезд в Россию, проблемы с оформлением виз остаются. Въезжать без ограничений могут, согласно распоряжению властей, специалисты по наладке оборудования, «указанного в списке, направленном в ФСБ России федеральным органом исполнительной власти».

СМИ узнали о новой просьбе бизнеса разрешить въезд иностранцев в Россию
Бизнес
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В МИДе на это письмо ответили, что информацией о «каких-либо сложностях с оформлением таких виз не располагаем, ходатайств федеральных органов государственной власти об оформлении приглашений иностранным гражданам, участвующим в проведении наладки и технического обслуживания оборудования иностранного производства, в МИД России до настоящего времени не поступало».

В ведомстве отметили, что МИД направил указание во все дипломатические представительства и консульские учреждения России за рубежом о выдаче виз с целью поездки «техобслуживание» без ограничений.

Такие визы могут быть выданы на основании приглашений, оформленных территориальными органами МВД России по ходатайствам юридических лиц либо МВД России по ходатайствам федеральных органов государственной власти.

Премьер-министр Михаил Мишустин 16 марта подписал распоряжение, ограничивающее въезд иностранцев на территорию России. Позднее эти ограничения были продлены на неопределенный срок.

Мишустин сообщил о продлении запрета на въезд иностранцев в Россию
Общество
Фото: Liu Jie / XinHua / Global Look Press

23 марта глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин попросил правительство, несмотря на карантинные меры, разрешить въезд в Россию ряду иностранных специалистов, чтобы не останавливать инвестиционные проекты. Его просьбу поддержали в Минэкономразвития.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Екатерина Костина
Теги: МИД, иностранные специалисты, визы, РСПП, въезд в Россию
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РСПП попросил разрешить въезд иностранных специалиcтов во время изоляции
Бизнес
СМИ узнали о новой просьбе бизнеса разрешить въезд иностранцев в Россию
Бизнес
Россия ограничит въезд иностранцев
Общество
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