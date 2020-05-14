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СМИ узнали о новой просьбе бизнеса разрешить въезд иностранцев в Россию

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился в МИД, ФСБ и МВД с просьбой оперативно обеспечить въезд в страну иностранных специалистов по обслуживанию сложного технического оборудования, сообщает газета «Коммерсантъ». Издание ознакомилось с письмом главы РСПП Александра Шохина руководителям ФСБ Александру Бортникову, МВД Владимиру Колокольцеву и МИДа Сергею Лаврову, которое было отправлено 8 мая.

Этот вопрос уже поднимался раньше: 29 апреля правительство выпустило распоряжение, разрешающее таким специалистам въезд в Россию, несмотря на жесткие карантинные меры, принятые в связи с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2. Однако в РСПП отметили, что проблемы с оформлением виз сохраняются, от них страдают в первую очередь производства, нуждающиеся в специалистах по сервисному обслуживанию и ремонту энергетического оборудования, а также производственных линий в пищевой промышленности.

РСПП попросил разрешить въезд иностранных специалиcтов во время изоляции
Бизнес
Александр Шохин

В «Интер РАО» изданию рассказали, что до сих пор не работает один блок на Южноуральской ГРЭС-2, где в необходимые сроки не была завершена инспекция. В «Т Плюс» заявили, что присутствие иностранных специалистов требуется для обслуживания немецкого дожимного компрессора на Ижевской ТЭЦ-1 и больших инспекций турбин Siemens во Владимире и Alstom на Нижней Туре.

В консульском департаменте МИД газете пояснили, что распоряжение от 29 апреля позволяет МВД оформлять приглашения, на основании которых и будут выдаваться деловые визы с целью поездки «техобслуживание». Компания также должна заранее отправить список приглашенных иностранцев в курирующее министерство, из которого он направляется в пограничную службу.

Мишустин сообщил о продлении запрета на въезд иностранцев в Россию
Общество
Фото: Liu Jie / XinHua / Global Look Press

Премьер-министр Михаил Мишустин 16 марта подписал распоряжение, ограничивающее въезд иностранцев на территорию России. В стране с конца марта был введен режим нерабочих дней, при котором право на работу сохранено только за производством непрерывного цикла, банками, продовольственной розницей и рядом других секторов. Позднее ограничения на въезд для иностранных граждан продлили на неопределенный срок.

РБК 23 марта сообщал, что Шохин написал письмо Мишустину, в котором попросил правительство разрешить въезд иностранным специалистам в условиях карантина для реализации крупнейших инвестиционных проектов. Шохин в своем письме объяснил, что при строительстве сложных технических объектов, монтаже необходимого дорогостоящего оборудования зачастую требуется личное присутствие высококвалифицированных и особым образом сертифицированных иностранных специалистов, в том числе для сохранения гарантийных обязательств производителя оборудования. Поэтому он считает необходимым предусмотреть разработку механизма ускоренной выдачи исключительных разрешений на въезд таких иностранцев.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: РСПП, иностранные специалисты, обслуживание
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