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Пандемия коронавируса ,  
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МГУ проведет вступительные испытания для иностранцев дистанционно

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова проведет вступительные испытания для иностранных абитуриентов в дистанционном формате в связи с эпидемией коронавируса. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба вуза со ссылкой на ректора МГУ Виктора Садовничего.

«Прием документов на первый курс для иностранных граждан начинается с 15 июня 2020 года. Все вступительные испытания будут проведены исключительно в дистанционном формате», — заявил он.

Ректор МГУ отметил, что из года в год в университете наблюдается стабильный рост числа иностранных студентов. Так, в 2020 году в университете ожидают около 3 тыс. новых иностранцев.

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Всего в вузе, по данным пресс-службы, обучаются студенты из 75 стран, в том числе Китая, Кореи, Белоруссии, Армении, Казахстана и других государств.

Ранее Садовничий поддержал инициативу Минобрнауки провести первый всероссийский студенческий выпускной онлайн.
 

Теги: МГУ, документы, иностранцы, дистанционное образование, коронавирус
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