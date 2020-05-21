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В Москве задержали подозреваемую в распространении фейка о продаже масок

Женщина опубликовала на Facebook ролик, где говорилось, что в Москве продают маски, которые поставили в страну в качестве гуманитарной помощи и должны были распространять бесплатно. По данному факту СК возбудил уголовное дело

В Москве задержали 38-летнюю женщину, подозреваемую в распространении фейковой информации о продаже китайских защитных масок, которые якобы поступили в качестве гуманитарной помощи и должны были распространяться бесплатно. Об этом сообщил Следственный комитет.

Ведомство опубликовало видео задержания и допроса женщины, на котором та говорит, что опубликовала ролик с фейковой информацией на Facebook.

Из-за информации, которая содержалась в ролике, по ст. 207.1 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан) 19 мая было возбуждено уголовное дело. В частности, на видео демонстрировалась упаковка масок с надписями на китайском языке: утверждалось, что они означают гуманитарную помощь для бесплатного распространения. Telegram-канал «Московские новости» писал, что такие маски появились в продаже в магазинах Fix Price и «Перекресток».

Информация, что эти маски должны были распространяться бесплатно, на самом деле не соответствовала действительности: на этикетке была указана информация о сертификации товара. Как объяснял РБК гендиректор Fix Price Дмитрий Кирсанов, в апреле в Россию для продажи ввезли 10 млн масок, произведенных по заказу торговой сети в Китае, и на упаковках были указаны название и адрес производителя.

«Это обычный сертификат соответствия с данными завода-производителя и характеристиками товара и стандартная печать китайской фирмы», — заявил РБК переводчик с китайского Николай Воропаев, подтвердив, что на упаковке ничего не сказано о гумпомощи.

Ранее в мае РКН начал проверку статей изданий Financial Times и The New York Times, в которых говорилось, что власти Росссии занижают официальную статистику по коронавирусу, на предмет соответствия законодательству о фейках. Информацию из этих материалов опровергали в правительстве и МИДе.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: коронавирус, медицинские маски, фейк, фейковые новости
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