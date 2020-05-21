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Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 5 млн человек

В мире коронавирусом заразились уже более 5 млн человек, более 328 тыс. умерли. Две трети суточного прироста всех новых случаев, сообщила ВОЗ накануне, дали четыре страны
Фото: Athit Perawongmetha / Reuters
Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

В мире число заразившихся новой коронавирусной инфекцией превысило 5 млн человек. Об этом свидетельствуют актуальные данные Университета Джонса Хопкинса.

Лидером по выявленному числу заболевших остаются США, где COVID-19 диагностирован у 1,551 млн человек. Россия с 308,7 тыс. зараженных находится на втором месте, Бразилия с 291,5 тыс. — на третьем.

Общее число жертв коронавируса составляет более 328 тыс. человек. Здесь снова лидируют США (более 93 тыс. умерших), за ними идут Великобритания (35,7 тыс.) и Италия (32,3 тыс.). Около 1,9 млн человек уже выздоровели.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
Данные по миру i

Накануне ВОЗ объявила, что в мире зафиксировано максимальное суточное число новых заболевших — 106 тыс. Почти две трети всех новых заражений за прошедшие сутки пришлось всего на четыре страны (в организации их не назвали). Согласно данным о заболеваемости, это США, Бразилия, Россия и Индия.

ВОЗ заявила о рекордном числе выявленных за сутки заражений COVID-19
Общество
Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Для того чтобы коронавирусом заразились еще 500 тыс. человек, потребовалось пять дней: планка в 4,5 млн заболевших была пересечена 15 мая, 4 млн — 9 мая. Таким образом, в среднем за сутки в мире прирост больных COVID-19 составляет немногим менее 100 тыс. человек.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

В большинстве стран Европы распространение коронавируса пошло на спад. Так, в Испании накануне было зафиксировано лишь 518 случаев заражения при пиковом показателе 9,6 тыс. 23 марта. В Италии 20 мая выявили 665 больных, при том что на пике, 21 марта, было зафиксировано 6,6 тыс. зараженных за сутки. В США, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, прирост числа больных также начал постепенно снижаться. По-прежнему интенсивное распространение коронавируса отмечается в Бразилии (третье место по числу выявленных случаев), Индии (11-е место), Перу (12-е место).

В России количество выявленных случаев также постепенно снижается. Так, 20 мая число выздоровевших от COVID-19 впервые превысило число заболевших. Доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн сообщил, что в стране прослеживается конец пика заболеваемости из-за снижения числа выявленных зараженных, которое начиная с 1–2 мая остается примерно на одном уровне.

«В последние несколько дней началось снижение: у нас до 10 тыс. не поднимается. Это показатель того, что начинается некоторое снижение. Мы уже на плато и пик, скорее всего, прошли. Еще не 100%, но похоже. И потихонечку будет снижаться», — пояснил Альтштейн.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Георгий Тадтаев
Теги: коронавирус
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