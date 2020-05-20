ВОЗ заявила о рекордном числе выявленных за сутки заражений COVID-19

Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус отметил, что почти две трети всех новых заражений в эти сутки пришлось всего на четыре страны

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За минувшие сутки в мире было выявлено 106 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил в ходе брифинга в среду генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус.

«Путь до победы над пандемией COVID-19 все еще долог. За последние 24 часа ВОЗ получила данные о выявлении 106 тыс. новых зараженных — самое большое число за одни сутки с момента начала вспышки», — сказал Гебреисус.

Глава ВОЗ также отметил, что почти две трети всех новых заражений в эти сутки пришлось всего на четыре страны, не назвав их. По данным портала Worldometers, аккумулирующего информацию о заражениях COVID-19, лидерами по выявлению больных вчера стали:

США — 20 289 новых случаев;

Бразилия — 16 517;

Россия — 9263;

Индия — 6147.

По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заражений COVID-19 в мире уже приблизилось к 5 млн, более 324 тыс. человек умерло.