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Пандемия коронавируса ,  
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ВОЗ заявила о рекордном числе выявленных за сутки заражений COVID-19

Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус отметил, что почти две трети всех новых заражений в эти сутки пришлось всего на четыре страны
Фото: Caitlin Ochs / Reuters
Фото: Caitlin Ochs / Reuters

За минувшие сутки в мире было выявлено 106 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил в ходе брифинга в среду генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус.

«Путь до победы над пандемией COVID-19 все еще долог. За последние 24 часа ВОЗ получила данные о выявлении 106 тыс. новых зараженных — самое большое число за одни сутки с момента начала вспышки», — сказал Гебреисус.

Глава ВОЗ также отметил, что почти две трети всех новых заражений в эти сутки пришлось всего на четыре страны, не назвав их. По данным портала Worldometers, аккумулирующего информацию о заражениях COVID-19, лидерами по выявлению больных вчера стали:

  • США — 20 289 новых случаев;
  • Бразилия — 16 517;
  • Россия — 9263;
  • Индия — 6147.

По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заражений COVID-19 в мире уже приблизилось к 5 млн, более 324 тыс. человек умерло.

В ходе брифинга Гебреисус отметил, что ВОЗ обеспокоена ростом числа заражений COVID-19 в странах, где доходы населения невелики.

«Пандемия COVID-19 преподнесла нам немало уроков. Траты на здравоохранение — это не расходы, а инвестиции. Жить в безопасном мире, где гарантировано качественное здравоохранение для всех, — это не только правильный выбор, это мудрый выбор», — добавил Гебреисус.

В России за сутки умерло рекордное число пациентов с COVID-19
Общество
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В России за последние сутки выявлено 8764 новых случая заражения COVID-19, что стало минимальным показателем с 1 мая, а число выздоровевших за сутки впервые превысило число заболевших: врачи выписали 9262 человека. Общее число заражений в России превысило 308,7 тыс., умерли 2972 человека, в том числе 135 за последние сутки.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что снижение темпов распространения в России коронавирусной инфекции COVID-19 свидетельствует о том, что ситуация в стране перешла в фазу стабилизации.

Автор: Евгений Калюков
Теги: ВОЗ, коронавирус
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