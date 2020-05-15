Число зараженных коронавирусом в мире превысило 4,5 млн

Для того чтобы заразить еще 1 млн человек, вирусу понадобилось 11 дней. Прирост числа больных, в отличие от роста числа смертей, ускорился

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По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено 4,5 млн случаев заражения коронавирусом. 304,8 тыс. человек умерли.

Больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Соединенных Штатах. Там выявлены 1,427 млн больных, 86,3 тыс. человек скончались. Россия на втором месте с 262,8 тыс. больных. На третьем месте Великобритания — там заразились 238 тыс. человек.

Отметка в 3,5 млн зараженных была пересечена 4 мая. Таким образом, для того чтобы число больных увеличилось на 1 млн человек, вирусу потребовалось чуть больше десяти дней. До этого для увеличения числа заболевших на миллион (с 2,5 млн 21 апреля) потребовалось около двух недель.

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

Предыдущая психологическая отметка в 300 тыс. погибших была пересечена накануне, 14 мая. 100 тыс. человек умерли за 19 дней (с 25 апреля), предыдущие 100 тыс. — за 15 дней (с 10 апреля).