Вирусолог заявил о пройденном пике коронавируса в России

Пик эпидемии коронавируса в России, вероятно, уже пройден. Об этом этом сообщил в эфире НСН доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.

По его словам, конец пика прослеживается из-за снижения числа выявленных зараженных. Начиная с 1-2 мая число выявляемых случаев коронавируса остается примерно на одном уровне, отметил вирусолог

«В последние несколько дней началось снижение: у нас до 10 тыс. не поднимается. Это показатель того, что начинается некоторое снижение. Мы уже на плато и пик, скорее всего, прошли. Еще не 100%, но, похоже. И потихонечку будет снижаться», — пояснил Альтштейн.

Ранее Альтштейн заявил, что после снятия режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса, не стоит ожидать резкого возврата к нормальной жизни.

«Снятие эпидемии может не быть резким и полным. Какие-то «хвосты» останутся. Нужно будет проводить диагностику людей, проводить частичный режим самоизоляции для отдельных категорий», — отмечал эксперт.