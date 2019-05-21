Шестун обвинил главу управления «К» ФСБ в вымогательстве

Арестованный экс-глава Серпуховского района Подмосковья написал заявление в СК о вымогательстве со стороны руководителя управления «К» ФСБ России Ивана Ткачева. Главное военное следственное управление проводит проверку

Александр Шестун (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Александр Шестун, экс-глава Серпуховского района, написал заявление в главное военное следственное управление СКР о вымогательстве денег руководителем экономического управления ФСБ России Иваном Ткачевым. Об этом РБК сообщила глава комитета «Свободу Шестуну» Влада Русина. Адвокат Андрей Гривцов подтвердил факт подачи заявления.

В заявлении приводятся «имена, места, суммы», утверждает Русина. Предоставить текст заявления она отказалась, «так как проверка изложенных в нем фактов еще проходит».

РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета России и в Центр общественных связей ФСБ с просьбой подтвердить факт проверки в отношении Ткачева.

По словам Русиной, заявление экс-глава Серпуховского района написал 5 марта 2019 года, срок доследственной проверки был продлен до 60 суток. Она говорит, что главное военное следственное управление переправило жалобу Шестуна в нижестоящую инстанцию. Адвокат Гривцов подтвердил данную информацию.