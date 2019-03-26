Генпрокуратура отвергла политические мотивы в деле Шестуна

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной отверг политический мотив в деле экс-главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна. «Никакой политики в деле Шестуна нет и быть не может», — заявил Куренной в эфире интернет-канала ведомства «Эфир».

Шестуна задержали в июне 2018 года после обыска в его доме, позднее его арестовали. Его обвинили в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК). Следствие оценило нанесенный им ущерб в 62 млн руб.

Шестун назвал дело против него заказным. Он рассказал об угрозах и требованиях уйти в отставку со стороны высокопоставленных чиновников и силовиков. Также Шестун записал видеообращение к президенту, в котором рассказал о «гигантском давлении», которое оказывается на него из-за протестов против мусорного полигона «Лесной».

В середине января Генпрокуратура оценила имущество Шестуна в 10 млрд руб. Она обнаружила у него 676 объектов недвижимости. По заявлению обвинения, большая часть из них оформлена на других лиц, подконтрольных бывшему чиновнику. 5 февраля в отношении Шестуна было возбуждено еще одно уголовное дело — ему вменяется получение взяток на 9,9 млн руб. 12 февраля 2019 года сотрудник конвойной службы сообщил, что Шестун пытался совершить самоубийство.