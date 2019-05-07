Суд на месяц продлил арест экс-главы Серпуховского района Шестуна

Басманный суд Москвы продлил до 13 июня арест бывшего главы Серпуховского района в Подмосковье Александра Шестуна. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Сам Шестун не смог присутствовать на заседании, так как находится в больнице при изоляторе «Матросская тишина», куда его поместили из-за проблем со здоровьем после голодовки. На заседании он выступил с помощью видеоконференции.

Шестуна арестовали в июне 2018 года. Его обвиняют в мошенничестве, получении взятки, незаконной предпринимательской деятельности. Суд постановил изъять имущество Шестуна на 10 млрд руб.

В феврале суд продлил Шестуну арест на три месяца. В это же время он возобновил голодовку, прерванную в августе 2018 года из-за госпитализации. В апреле его отправили в больницу из-за гликемии (снижение сахара в крови), позже у него случилась остановка сердца. Его удалось спасти.