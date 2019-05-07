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Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
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Дело Шестуна ,  
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Суд на месяц продлил арест экс-главы Серпуховского района Шестуна

Басманный суд Москвы продлил до 13 июня арест бывшего главы Серпуховского района в Подмосковье Александра Шестуна. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Сам Шестун не смог присутствовать на заседании, так как находится в больнице при изоляторе «Матросская тишина», куда его поместили из-за проблем со здоровьем после голодовки. На заседании он выступил с помощью видеоконференции.

Шестуна арестовали в июне 2018 года. Его обвиняют в мошенничестве, получении взятки, незаконной предпринимательской деятельности. Суд постановил изъять имущество Шестуна на 10 млрд руб.

В феврале суд продлил Шестуну арест на три месяца. В это же время он возобновил голодовку, прерванную в августе 2018 года из-за госпитализации. В апреле его отправили в больницу из-за гликемии (снижение сахара в крови), позже у него случилась остановка сердца. Его удалось спасти.

Теги: новости РБК, Басманный суд, арест, Александр Шестун
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