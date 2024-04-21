 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Дагестане попросили принять меры из-за избиения школьницы в Петербурге

Омбудсмен Дагестана попросил принять меры из-за избиения школьницы в Петербурге
Омбудсмен Дагестана обратился к прокурору Санкт-Петербурга с просьбой разобраться в ситуации с избиением девочки одноклассниками под крики «Россия для русских». Директор школы вызвана в прокуратуру
Джамал Алиев
Джамал Алиев (Фото: ombudsman05 / Telegram)

Уполномоченный по правам человека Дагестана Джамал Алиев обратился к прокурору Санкт-Петербурга Виктору Мельнику с просьбой дать правовую оценку и принять меры в связи с избиением девочки одноклассниками в школе города. Об этом омбудсмен написал в своем телеграм-канале. По его словам, избиение происходило «под усмешки и крики «Россия для русских».

Омбудсмен написал, что ему хочется верить, что инцидент — это частный случай, а не вновь «зарождающаяся тенденция напряженности в межнациональных отношениях».

Первоначально Алиев говорил, что девочка является уроженкой Дагестана, но позже оказалось, что она родилась в Таджикистане. «Все вышесказанное мной актуально, вне зависимости от того, какой национальности избитая девочка», — написал он чуть позже.

По его словам, директор школы вызвана в прокуратуру для разбирательства. «Уже завтра также будет проведено совещание в комитете по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики администрации Санкт-Петербурга по указанной проблеме», — сообщил Алиев.

Видео с издевательствами распространилось 20 апреля. «Фонтанка» сообщала, что инцидент произошел в феврале. По данным издания, участников конфликта опросили, а материалы передали в Следственный комитет.

Меликов вступился за полицию Дагестана после инцидента с главой МЧС Чечни
Политика
Сергей Меликов


Собеседник «Фонтанки» рассказал, что во время конфликта один из учеников снимал происходящее на видео и выкрикивал в адрес одноклассницы грубые и уничижительные слова, связанные с национальностью девочки.

Источник издания уточнил, что классный руководитель вызвала родителей, а школьнице принесли извинения. К медикам участники конфликта не обращались, они продолжили ходить в школу, а подобных инцидентов между ними не происходило, рассказывал собеседник.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу прокуратуры Санкт-Петербурга.

Кадыров назвал «провокацией» задержание главы МЧС Чечни в Дагестане
Политика
Алихан Цакаев


Ранее президент Владимир Путин сказал, что слова «Россия только для русских» вызывают тревогу. По его словам, ущемление прав какой-либо нации приведет к развалу страны и главным потерпевшим при этом будет русский народ.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Георгий Смирнов
При участии
Виктория Хабарова
Дагестан Таджикистан Россия
Материалы по теме
В Дагестане задержали главу МЧС Чечни
Политика
В Дагестане арестовали восемь энергетиков по делу о хищении ₽2,8 млрд
Общество
ФСБ обвинила энергетиков из Дагестана в создании ОПГ и хищении ₽2,8 млрд
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 99,58 (-0,95) Инвестиции, 19 апр, 16:51 Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,65) Инвестиции, 19 апр, 16:51
Bloomberg узнал о планах TikTok уволить главного переговорщика с США Технологии и медиа, 18:21
«Зенит» с минимальным счетом обыграл «Оренбург» в РПЛ Спорт, 18:17
Патриарх Кирилл объяснил введенные против него санкции Политика, 17:42
Дипломаты обратились в МИД Турции из-за отказа пускать россиян в Мексику Общество, 17:37
Тарасова заявила, что не понимает решения Родниной перестать общаться Спорт, 17:04
В трех населенных пунктах в Курганской области объявили срочную эвакуацию Общество, 16:59
В Дагестане попросили принять меры из-за избиения школьницы в Петербурге Общество, 16:54
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
ХАМАС представил план политических реформ в Палестине после войны Политика, 16:45
Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в спасании на море Политика, 16:36
В Финляндии решили не убирать дорожные знаки с указанием на Петербург Общество, 16:19
Как успокоиться: 16 эффективных способов Pro, 16:16
Путин проведет совещания по паводкам и экономике и посетит съезд РСПП Политика, 16:11
«Динамо» одержало самую крупную победу в РПЛ с мая 2023 года Спорт, 16:00
Рада рассмотрит вопрос о военной подготовке в украинских школах Общество, 15:53