В Дагестане попросили принять меры из-за избиения школьницы в Петербурге

Омбудсмен Дагестана обратился к прокурору Санкт-Петербурга с просьбой разобраться в ситуации с избиением девочки одноклассниками под крики «Россия для русских». Директор школы вызвана в прокуратуру

Джамал Алиев (Фото: ombudsman05 / Telegram)

Уполномоченный по правам человека Дагестана Джамал Алиев обратился к прокурору Санкт-Петербурга Виктору Мельнику с просьбой дать правовую оценку и принять меры в связи с избиением девочки одноклассниками в школе города. Об этом омбудсмен написал в своем телеграм-канале. По его словам, избиение происходило «под усмешки и крики «Россия для русских».

Омбудсмен написал, что ему хочется верить, что инцидент — это частный случай, а не вновь «зарождающаяся тенденция напряженности в межнациональных отношениях».

Первоначально Алиев говорил, что девочка является уроженкой Дагестана, но позже оказалось, что она родилась в Таджикистане. «Все вышесказанное мной актуально, вне зависимости от того, какой национальности избитая девочка», — написал он чуть позже.

По его словам, директор школы вызвана в прокуратуру для разбирательства. «Уже завтра также будет проведено совещание в комитете по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики администрации Санкт-Петербурга по указанной проблеме», — сообщил Алиев.

Видео с издевательствами распространилось 20 апреля. «Фонтанка» сообщала, что инцидент произошел в феврале. По данным издания, участников конфликта опросили, а материалы передали в Следственный комитет.

Собеседник «Фонтанки» рассказал, что во время конфликта один из учеников снимал происходящее на видео и выкрикивал в адрес одноклассницы грубые и уничижительные слова, связанные с национальностью девочки.

Источник издания уточнил, что классный руководитель вызвала родителей, а школьнице принесли извинения. К медикам участники конфликта не обращались, они продолжили ходить в школу, а подобных инцидентов между ними не происходило, рассказывал собеседник.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу прокуратуры Санкт-Петербурга.