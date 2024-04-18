Кадыров назвал «провокацией» задержание главы МЧС Чечни в Дагестане

Алихан Цакаев (Фото: chechnya.gov.ru)

Задержание главы чеченского МЧС Алихана Цакаева на границе Чечни и Дагестана — это «постыдная провокация», написал в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

По словам Кадырова, Цакаева попытались задержать «в грубейшей форме», без объяснения причин, хотя тот не совершал грубого нарушения. «У него не было при себе служебных документов и формы, потому что он выехал в свой выходной день. <...> Когда нападавшие выяснили, что дело имеют с генералом, имеющим ряд боевых заслуг и наград, то трусливо разбежались», — написал он.

Глава Чечни считает, что полицейских, задержавших Цакаева, надо «гнать из структур с треском». Он обратился к властям Дагестана и призвал «принять соответствующие меры в отношении виновных».

Как писал телеграм-канал Baza, главу чеченского МЧС задержали у федерального контрольно-пропускного поста «Герзель» в Новолакском районе Дагестана. У министра не было с собой документов. По данным Readovka, машина Цакаева ехала по встречной полосе, и водитель отказался остановиться по требованию сотрудников ДПС. Депутат Госдумы Султан Хамзаев говорил News.ru, что, «по имеющейся информации, данный гражданин был в состоянии алкогольного опьянения». Позднее, передавала Readovka, к месту ЧП приехали автомобиль батальона ДПС Чечни и машины спецназа, находившиеся там люди потребовали отдать им задержанного и увезли Цакаева.

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