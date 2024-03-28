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Политика ,  
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Путин заявил о тревоге из-за заявлений типа «Россия — для русских»

Путин: заявления типа «Россия — для русских» вызывают тревогу

Россия — многонациональная и многоконфессиональная страна, следует бережно относиться к межнациональному миру в государстве, заявил президент Владимир Путин во время встречи с военными летчиками в Тверской области.

«Когда я слушаю «ура-патриотов» — такие люди везде есть, в любом обществе, — в том числе тех, кто говорит, что Россия только для русских, знаете, у меня чувство тревоги возникает», — подчеркнул глава государства (цитата по ТАСС).

Он рассказал, что в России с уважением относятся к представителям любых конфессий, в том числе мусульманам и иудеям. «Как только мы начнем реализовывать эти деструктивные мысли по поводу того, что все остальные здесь чужие, мы развалим страну», — отметил президент, добавив, что главным пострадавшим при этом будет русский народ.

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