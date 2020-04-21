Военные опровергли ввод в Чечню новых войск

В Южном военном округе заверили, что дополнительные войска в Чечню не вводились. Ранее «Новая газета» сообщила о появлении военных в Надтеречном районе Чечни

Город Шали (Фото: Саид Царнаев / РИА Новости)

Дополнительные федеральные войска на территорию Чечни не вводились, заявили РБК в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

Накануне, 20 апреля, «Новая газета» сообщила со ссылкой на местных жителей о появлении в Надтеречном районе Чечни военных, которые, по данным издания, разбили палаточные городки в непосредственной близости к селам Братское, Бено-Юрт, Знаменское и выставили между ними свои блокпосты. Военных, которые приехали, издание назвало «федеральными».

Начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев заявил «РИА Новости», что размещенная в Чечне 42-я мотострелковая дивизия (ее подразделения, в частности, располагаются в Шали) занимается плановой боевой подготовкой в пунктах постоянной дислокации. «Дополнительные войска на территорию Чечни не вводились, ни к каким мероприятиям не привлекались», — пояснил Астафьев.

В рамках борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19 Чечня с 5 апреля закрыла свои границы, во всех населенных пунктах республики запрещено любое передвижение пешеходов и транспорта с 20:00 до 8:00. В пятницу, 17 апреля, глава Чечни Рамзан Кадыров объявил об ограничении передвижения по территории республики в выходные.

«Передвигаться смогут только медицинские работники, дорожники, экстренные и коммунальные службы, представители СМИ, а также те, кто имеет спецпропуск», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.