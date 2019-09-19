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Путин потребовал исправить ошибки в импортозамещении в оборонке
Путин потребовал оперативно устранить ошибки, допущенные при организации работ по импортозамещению, а также поручил кабмину и профильным ведомствам принять дополнительные меры для обеспечения независимости в сфере ОПК
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Российский президент Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии указал на ошибки при планировании программы импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе, сообщает ТАСС.

«В ряде случаев, как показывает практика, были допущены очевидные ошибки при планировании и организации работ по импортозамещению», — сказал Путин. По его словам, из-за этого в 2018 году пришлось сдвинуть сроки выполнения нескольких заданий гособоронзаказа.

Сбои необходимо оперативно устранить, сказал президент, так как от этого зависят все планы по перевооружению армии и флота. Путин поручил правительству и профильным ведомствам принять дополнительные меры по обеспечению технической независимости в сфере производства военной продукции.

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Президент также выразил недовольство темпами выпуска гражданской продукции на предприятиях ОПК. В 2018 году доля гражданской продукции в ОПК составила почти 21%. «Вроде бы, неплохо. Но, знаете, темп все-таки недостаточный», — сказал Путин.

В конце июля генеральный прокурор России Юрий Чайка говорил, что в оборонной сфере остается нерешенной проблема импортозамещения, предприятия ОПК продолжают закупать иностранное оборудование за счет бюджетных средств. Его первый заместитель Александр Буксман указывал, что зачастую на оборонных предприятиях выявляются фирмы-однодневки, не соблюдаются сроки выполнения работ. Он добавил, что вне поля зрения надзорных органов остаются вопросы обоснованности ценообразования на продукцию военного назначения.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Владимир Путин, ОПК, оборонка, импортозамещение
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