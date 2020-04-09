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Путин попросил не мешать работе оборонных предприятий борьбой с COVID-19

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Действия российских властей, направленные на обеспечение безопасности и здоровья граждан, должны быть сбалансированными, чтобы не нарушать работу оборонно-промышленного комплекса. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами, передает пресс-служба Кремля.

«Эти действия должны быть сбалансированными, адекватными реальной ситуации в каждом регионе, тем более если речь идет об обеспечении устойчивой, ритмичной работы системообразующих предприятий, к которым, безусловно, относится и оборонно-промышленный комплекс», — сказал глава государства.

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Накануне о том, что оборонные предприятия, а также пищевая промышленность, энергетика, наука и некоторые другие отрасли должны продолжать работу, несмотря на пандемию коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Теги: Владимир Путин, коронавирус, оборонная промышленность
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