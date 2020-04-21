Кудрин назвал революционным предложение выделить на медицину до 10% ВВП

В далекой перспективе увеличение расходов на медицину до уровня 10% ВВП может быть реально, так как «здравоохранение — ключевой вопрос нацбезопасности и безопасности каждого гражданина, как мы сейчас все убедились», отметил Кудрин

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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал революционным предложение экспертов Института ВЭБа и официального представителя инфоцентра по коронавирусу Александра Мясникова увеличить финансирование здравоохранения до 10% ВВП.

«Еще в 2008 году ставилась задача довести госрасходы на здравоохранение до 5% ВВП, но с тех пор они снизились. В предложениях ЦСР предлагали к 2024 году довести их до 4% ВВП. Это около 800 млрд в год дополнительно. 10% — это революционное предложение», — написал Кудрин в Twitter.

Он допустил, что в отдаленном будущем увеличение финансирования медицины до такого уровня возможно. «В далекой перспективе это может быть реально, учитывая, что здравоохранение — ключевой вопрос нацбезопасности и безопасности каждого гражданина, как мы сейчас все убедились», — отметил Кудрин.

С предложением увеличить финансирование российской медицины до 7–10% ВВП Мясников, замдиректора Института ВЭБа, профессор МГИМО Юлия Зворыкина и советник Института ВЭБа Владимир Сидоров выступили в совместном исследовании «COVID-19: Вызов здравоохранению». По их мнению, опыт борьбы с эпидемией коронавируса в России должен изменить систему нацбезопасности, приоритеты экономической политики и организации здравоохранения.