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Пандемия коронавируса ,  
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Кудрин назвал революционным предложение выделить на медицину до 10% ВВП

В далекой перспективе увеличение расходов на медицину до уровня 10% ВВП может быть реально, так как «здравоохранение — ключевой вопрос нацбезопасности и безопасности каждого гражданина, как мы сейчас все убедились», отметил Кудрин
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал революционным предложение экспертов Института ВЭБа и официального представителя инфоцентра по коронавирусу Александра Мясникова увеличить финансирование здравоохранения до 10% ВВП.

«Еще в 2008 году ставилась задача довести госрасходы на здравоохранение до 5% ВВП, но с тех пор они снизились. В предложениях ЦСР предлагали к 2024 году довести их до 4% ВВП. Это около 800 млрд в год дополнительно. 10% — это революционное предложение», — написал Кудрин в Twitter.

Он допустил, что в отдаленном будущем увеличение финансирования медицины до такого уровня возможно. «В далекой перспективе это может быть реально, учитывая, что здравоохранение — ключевой вопрос нацбезопасности и безопасности каждого гражданина, как мы сейчас все убедились», — отметил Кудрин.

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С предложением увеличить финансирование российской медицины до 7–10% ВВП Мясников, замдиректора Института ВЭБа, профессор МГИМО Юлия Зворыкина и советник Института ВЭБа Владимир Сидоров выступили в совместном исследовании «COVID-19: Вызов здравоохранению». По их мнению, опыт борьбы с эпидемией коронавируса в России должен изменить систему нацбезопасности, приоритеты экономической политики и организации здравоохранения.

Отрасли нужны «рывковые», а не «прорывные» изменения, отметили эксперты. В будущем здравоохранение станет ключевым элементом системы национальной безопасности, который будет «диктовать» другим отраслям экономики, куда направлять инвестиции, в том числе государственные, указано в их предложениях.

«Существующий страх перед коронавирусом поможет нам реструктуризовать медицину, убрать ее из подчинения регионов под руководство Минздрава. Самое простое — сказать «дай денег», будут ли они в нужном количестве, я лично сомневаюсь. Но перестройка медицины будет однозначно», — заявил РБК Мясников.

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О том, что пандемия коронавируса может стать поводом для модернизации системы здравоохранения в России, ранее заявил и глава Минздрава Михаил Мурашко. «Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — отметил он.

В конце 2019 года Счетная палата прогнозировала, что расходы на развитие системы здравоохранения за 2020–2022 годы составят 2,9% ВВП.
Общие траты российского бюджета на эту отрасль оцениваются в 2020 году в 3,6% ВВП, а в 2022 году расходы планируются на уровне 3,4% ВВП. Для сравнения, в 2018 году США потратили на здравоохранение 14,3% ВВП, доля расходов Германии составила 9,5%, Франции и Швеции — 9,3%.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Виктория Полякова
Теги: Алексей Кудрин, коронавирус, врачи, больницы, медицина
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