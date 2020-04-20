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Пандемия коронавируса ,  
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Мясников и эксперты ВЭБа предложили поствирусную перестройку медицины

Рост финансирования здравоохранения до 10% ВВП, вывод инфекционных больниц из центров городов и рост зарплат медиков — глава инфоцентра по коронавирусу Александр Мясников и эксперты Инстутута ВЭБа предложили реформу медицины
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Опыт борьбы с пандемией COVID-19 в России должен изменить систему национальной безопасности, приоритеты экономической политики и организации здравоохранения, следует из совместного исследования экспертов Института ВЭБа и руководителя Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, главрача московской ГКБ № 71 Александра Мясникова.

Предложения содержатся в докладе «COVID-19: Вызов здравоохранению», авторами которого выступили Мясников, заместитель директора Института ВЭБа, профессор МГИМО Юлия Зворыкина и заместитель директора Центра государственно-частного партнерства ВЭБа Владимир Сидоров. Документ есть в распоряжении РБК. Мясников подтвердил его подлинность.

Эпидемия стала вызовом для системы национальной безопасности и показала, что реформа здравоохранения требует изменения не только подходов к финансированию, но и принципов строительства больниц и обучения медперсонала, предупреждают авторы исследования.

В частности, по их мнению, специализированные инфекционные больницы должны быть вынесены за пределы центра городов, но находиться вблизи транспортной инфраструктуры.

Что предлагают эксперты

  • Финансирование здравоохранения на уровне 7–10% ВВП.

Эксперты отмечают, что отрасль здравоохранения требует «рывковых», а не «прорывных» изменений. В будущем она превратится в главный элемент системы национальной безопасности, который будет «диктовать» другим отраслям экономики, куда направлять инвестиции, в том числе государственные, говорится в предложениях экспертов. В конце 2019 года Счетная палата прогнозировала, что расходы на развитие системы здравоохранения за 2020–2022 годы будут на уровне 2,9% ВВП.

Общие расходы бюджетной системы России на здравоохранение оцениваются в 2020 году в 3,6% ВВП. В 2022 году расходы планируются на уровне 3,4% ВВП. Затраты США на здравоохранение в 2018 году составили 14,3% ВВП, Германии — 9,5%, Франции и Швеции — 9,3%.

  • Улучшение жизни медработников за счет повышения качества средств индивидуальной защиты

Эксперты прогнозируют взрывной рост качества индивидуальных средств защиты за счет вложений инвесторов. Пациенты перестанут пугаться «врачей-космонавтов».

Предлагается перестроить инфекционные больницы и предусмотреть рекреационные зоны для медработников, которые смогли бы обеспечить их жизнедеятельность в течение длительных вахт до 30 суток. В остальное время эта инфраструктура может быть использована для проживания родственников пациентов. «Зоны отдыха и защиты персонала станут инфекционно устойчивыми оазисами», — говорится в документе.

  • Вынос инфекционных больниц за пределы центра города

Инфекционные учреждения должны быть выведены из исторических центров городов-миллионников и расположиться возле кольцевых трасс городов, вблизи аэропортов, предлагают авторы предложений.

Эксперты прогнозируют перестройку практически всех больниц, в том числе неинфекционных, с возможностью их перепрофилирования в инфекционные центры.

Для этого необходимо: разделение отделений, дополнительные реанимационные койки, запас расходного материала и медоборудования (в том числе аппаратов ИВЛ). В идеале больницы должны стать «зелеными», то есть экологически замкнутыми объектами с солнечными батареями и т.д.

  • Развитие технологий в медицине

Рост телемедицины опередит самые смелые прогнозы, уверены специалисты. Ожидается развитие технологий, которые будут направлены на превентивное выявление и лечение хронических заболеваний, увеличение финансирования образовательной и технологической части здравоохранения. Изменится должна и система доставки пациентов — за счет использования медицинских самолетов и судов-госпиталей, утверждают авторы предложений.

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  • Переобучение медперсонала

По мнению экспертов, в России не хватает специалистов по проектированию и строительству больниц, и их отсутствие нельзя заменить «обилием неопытных проектных организаций». Среднему медицинскому персоналу потребуется переобучение в современных медицинских учебных заведениях с повышением квалификации. Кратно должны измениться и их зарплаты. Также средний медперсонал должен заменять врачей на многих позициях. Для того чтобы задействовать непрофильных медиков, предлагается изменить протоколы мобилизации на случай пандемии.

  • Прогнозирование эпидемий

Моделирование возникновения и течения эпидемий позволит заранее определить регионы, в которых будут применены строгие меры карантина и изоляции, считают эксперты. Прогнозирование эпидемий позволит заранее осуществить госзакупки нужных средств защиты и медикаментов — это должно позволить избежать дефицита, говорится в тексте предложений.

В заключении авторы инициативы прогнозируют появление «постковидовской реабилитации». Обеспечить ее финансирование предполагается посредством средств ОМС и частных инвесторов. Однако авторы отмечают, что в первую очередь необходимо создать центры изучения, прогнозирования и предотвращения угроз, что позволит разработать дальнейшие предложения.

Один из авторов предложений, Александр Мясников, в разговоре с РБК выразил сомнение, что система здравоохранения получит необходимое финансирование, но ее перестройка, по его словам, неизбежна. «Врачи предупреждали, что грядет пандемия. Но когда она пришла, оказалось, что весь мир абсолютно к ней не готов. То, что сейчас делается, не может закрыть дыру [в здравоохранении], которая всегда была. Существующий страх перед коронавирусом поможет нам реструктуризовать медицину, убрать ее из подчинения регионов под руководство Минздрава. Самое простое — сказать «дай денег», будут ли они в нужном количестве, я лично сомневаюсь. Но перестройка медицины будет однозначно», — считает он.

По мнению Мясникова, перестроить больницы с возможностью экстренного перепрофилирования под инфекционные заболевания реально. «Для этого нужно просто изменить систему, когда в столичной клинике палаты на десять человек, люди лежат вповалку и душ на этаже. Необходимо все отделения, будь то кардиологическое или любое другое, в будущем оборудовать по принципу двухместных боксов с душем», — добавил глава инфоцентра по коронавирусу.

Авторы: Егор Губернаторов, Петр Канаев
При участии: Иван Ткачёв
Теги: коронавирус, врачи, больницы, медицина
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