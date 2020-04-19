Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения

Михаил Мурашко (Фото: kremlin.ru)

Пандемия коронавируса может послужить поводом для модернизации системы здравоохранения в России. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе видеоконференции министров здравоохранения стран G20 по вопросам влияния коронавируса на глобальный сектор здравоохранения и общество, передает ТАСС.

«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.

По словам Мурашко, российские врачи изучают опыт других стран по противодействию коронавирусу, многое из заимствованного они применяют в своей практике.

Министр также указал на то, что в России были приняты все организационные меры, необходимые для предотвращения коронавируса. Он поблагодарил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и другие страны, поделившиеся опытом в борьбе с вирусом.

17 апреля на совещании с президентом Владимиром Путиным Мурашко сообщил, что Россия начала проводить доклинические испытания вакцин от коронавируса.

Помимо России, разработкой вакцины от коронавируса занимаются специалисты в США, Франции, Великобритании и Китае. Впервые в мире вакцину от COVID-19 испытали на американке Дженнифер Халлер.