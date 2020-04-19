Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 73,94 (-0,77) Quote, 17 апр, 18:38
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 80,11 (-1,17) Quote, 17 апр, 18:38
В Ростовской области пациент с подозрением на вирус сбежал из больницы Общество, 20:02 Ozon начал продавать услугу тестирования на коронавирус на дому Бизнес, 19:42 Экс-главный тренер сборной России оценил перспективы Капризова в НХЛ Спорт, 19:26 Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения Общество, 19:25 Форвард «Спартака» Шюррле помог главному тренеру Тедеско покинуть Россию Спорт, 19:18 Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта Финансы, 19:13 Хуан Амадор — о технологиях на кухне, гранях вкуса и звездах «Мишлен» Партнерский материал, 18:49 Появилось видео сближения МиГ-31 с истребителем F-16 Политика, 18:46 В храме Софии в Москве опровергли данные о присутствии прихожан на службе Общество, 18:21 Что произошло за выходные. Главные новости РБК Общество, 17:53 Футболисты «Ромы» отказались от зарплат на четыре месяца Спорт, 17:51 Фигуристка Косторная назвала своих кумиров в катании Спорт, 17:36 Мантуров назвал сроки поставок танков «Армата» в войска Технологии и медиа, 17:26 Болельщики «Ростова» доставили продукты пожилым на самоизоляции Спорт, 17:01
Пандемия коронавируса ,  
0 

Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения

Михаил Мурашко (Фото: kremlin.ru)

Пандемия коронавируса может послужить поводом для модернизации системы здравоохранения в России. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе видеоконференции министров здравоохранения стран G20 по вопросам влияния коронавируса на глобальный сектор здравоохранения и общество, передает ТАСС.

«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.

По словам Мурашко, российские врачи изучают опыт других стран по противодействию коронавирусу, многое из заимствованного они применяют в своей практике.

Министр также указал на то, что в России были приняты все организационные меры, необходимые для предотвращения коронавируса. Он поблагодарил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и другие страны, поделившиеся опытом в борьбе с вирусом.

В мире развернулась гонка за создание вакцины от коронавируса
Общество

17 апреля на совещании с президентом Владимиром Путиным Мурашко сообщил, что Россия начала проводить доклинические испытания вакцин от коронавируса.

Помимо России, разработкой вакцины от коронавируса занимаются специалисты в США, Франции, Великобритании и Китае. Впервые в мире вакцину от COVID-19 испытали на американке Дженнифер Халлер.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Теги: Минздрав России, Михаил Мурашко, здравоохранение, коронавирус
Материалы по теме
Мурашко заявил о не осознающих ответственность из-за вируса россиянах
Общество
Мурашко заявил о разработке вакцины от коронавируса в семи центрах России
Общество
Мурашко назвал число тяжелобольных с коронавирусом в России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter