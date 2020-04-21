Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова

Заявления главы Чечни общественники расценили как угрозу журналистке, написавшей статью о ситуации с коронавирусом в республике. Они обратились в Следственный комитет с просьбой предоставить ей госзащиту

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание. Причиной стали несколько заявлений главы Чечни Рамзана Кадырова, которые «Новая» расценила как угрозы.

«Кадыров угрожает убийством адресно — «Новой Газете» и ее корреспонденту Елене Милашиной, ведь угрозы стали ответом на ее статью <.> Безнаказанность должна быть остановлена», — цитирует газета текст письма.

Среди тех, кто подписал письмо — писатели и поэты Людмила Улицкая, Дмитрий Быков, Ольга Седакова и Лев Тимофеев, актриса Лия Ахеджакова и мультипликатор Гарри Бардин, председатель «Правозащитного Мемориала» Александр Черкасов и глава «Международного Мемориала» Ян Рачинский, директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина и председатель «Гражданского содействия» Светлана Ганнушкина. В общей сложности под обращением поставили подписи более 100 человек.

РБК направил запрос в пресс-службу следственного комитета России. РБК обратился за комментарием в пресс-службу Рамзана Кадырова.