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Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова

Заявления главы Чечни общественники расценили как угрозу журналистке, написавшей статью о ситуации с коронавирусом в республике. Они обратились в Следственный комитет с просьбой предоставить ей госзащиту
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание. Причиной стали несколько заявлений главы Чечни Рамзана Кадырова, которые «Новая» расценила как угрозы.

«Кадыров угрожает убийством адресно — «Новой Газете» и ее корреспонденту Елене Милашиной, ведь угрозы стали ответом на ее статью <.> Безнаказанность должна быть остановлена», — цитирует газета текст письма.

Среди тех, кто подписал письмо — писатели и поэты Людмила Улицкая, Дмитрий Быков, Ольга Седакова и Лев Тимофеев, актриса Лия Ахеджакова и мультипликатор Гарри Бардин, председатель «Правозащитного Мемориала» Александр Черкасов и глава «Международного Мемориала» Ян Рачинский, директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина и председатель «Гражданского содействия» Светлана Ганнушкина. В общей сложности под обращением поставили подписи более 100 человек.

РБК направил запрос в пресс-службу следственного комитета России. РБК обратился за комментарием в пресс-службу Рамзана Кадырова.

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Очередной публичный конфликт «Новой Газеты» и властей Чечни оказался связан со статьей Елены Милашиной о ситуации с коронавирусом в республике «Смерть от коронавируса — меньшее зло». В статье «Новой газеты» говорилось о неготовности многих больниц и медпунктов в республике к приему больных короновирусом, в части из них, по данным издания, врачам самим пришлось шить себе средства защиты. Также «Новая» утверждает, что в регионе почти не проводят тестирование на коронавирус, за исключением приближенных Рамзана Кадырова и контактирующих с ним людей.

Кадыров раскритиковал материал, в своем Telegram-канале он, в частности, писал: «До каких пор будет продолжаться провокационная и взрывоопасная античеченская травля, нагло и бессовестно устроенная изданием «Новой газета»?». Там же Кадыров предлагал ФСБ обратить внимание на эту публикацию.

Кроме того, статья «Новой» упоминалась в Instagram Кадырова. «Новая» приводит расшифровку одной из записей на чеченском языке: «В конце концов, надоело! Если вы хотите, чтобы мы совершили преступление и стали преступниками, то так и скажите!» (перевод «Новой»).

Через несколько дней после публикации статьи «Новая» получила предписание Роскомнадзора удалить в течение суток статью Елены Милашиной. Причиной стало решение Генпрокуратуры, признавшей ее недостоверной. В итоге публикация была снята.

Автор: Георгий Тадтаев
При участии: Алена Прохоренко
Теги: правозащитники, защита, Рамзан Кадыров
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