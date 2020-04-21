Нассим Талеб назвал опасные последствия коронавируса

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 апреля
USD ЦБ: 74,67 (+0,72) Quote, 20 апр, 13:51
Курс евро на 21 апреля
EUR ЦБ: 81,1 (+0,99) Quote, 20 апр, 13:51
НХЛ отклонила контракт Григоренко с «Коламбус Блю Джэкетс» Спорт, 08:55 Больница в Новой Москве начала принимать первых пациентов с коронавирусом Общество, 08:47 Отойти на 4 метра: как карантин изменит рабочие процессы — Bloomberg Pro, 08:43 Гончар объяснил разницу между американской и российской школой хоккея Спорт, 08:40 Первых пациентов в Москве с COVID-19 выписали после переливания плазмы Общество, 08:37 Овечкин назвал лучший момент в своей карьере Спорт, 08:34 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 21 апреля Общество, 08:30 Китайские ученые предупредили о влиянии мутаций COVID на течение болезни Общество, 08:29 Гончар сообщил об отказах возглавлять клубы КХЛ Спорт, 08:10 Гончар — РБК: «Говорящие о политике спортсмены умиляют» Спорт, 08:00 Нассим Талеб назвал опасные последствия коронавируса Общество, 08:00 Как выбить деньги на карандаши: экс-CEO Google — о стыде за красивый офис Pro, 07:57 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 07:55 Россия сняла санкции с двух украинских бизнесменов Политика, 07:52
Пандемия коронавируса ,  
0 

Нассим Талеб назвал опасные последствия коронавируса

Американский публицист, экономист и трейдер предположил, что новый вирус может оказаться куда опаснее, чем считалось раньше, — он влияет на мозг и способен распространяться намного быстрее, чем полагали ученые
Нассим Талеб (Фото: Марина Круглякова/ТАСС)

Статистик и писатель, автор книги «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости» Нассим Талеб в интервью РБК рассказал о возможных последствиях пандемии коронавируса.

«Пока нет никакой ясности, как она [пандемия] будет развиваться дальше, и это во многом связано с тем, что мы не понимаем, как вирус действует, — заявил Талеб. — Когда эпидемия только началась, считалось, что первые симптомы проявляются в течение двух недель после того, как человек заразился. Это было похоже на то, как работает большинство других вирусов. Но теперь выясняется, что у 8% пациентов в Великобритании симптомы проявляются позже этого срока, и это значит, что он может оказаться намного заразнее, чем считалось раньше».

Автор «Черного лебедя» предсказал «смерть мегаполисов» после коронавируса
Общество

Другим опасным обстоятельством Талеб назвал отсутствие у медицинского сообщества понимания, какие последствия перенесенное заболевание оставляет для иммунитета человека. «Обычно в СМИ фигурируют цифры смертей, но никто пока не оценил число тех, чьему здоровью вирус нанес серьезный урон, — отмечает Талеб. — Я читал отчеты о людях, которые после пребывания в больнице вылечились, но теперь, например, им трудно двигаться, поскольку они потеряли около трети функций легких». По словам Талеба, вирус, скорее всего, поражает мозг — часть пациентов жалуется на потерю способности чувствовать запахи, и у некоторых из них это осложнение может остаться на всю жизнь.

Умер зараженный коронавирусом полковник полиции в Западном округе Москвы
Общество

В 2017 году Нассим Талеб в беседе с РБК назвал новые вирусы и бактерии одной из двух главных угроз человечеству. «СМИ недооценивают эту опасность и редко поднимают шумиху вокруг научных публикаций о том, что резистентность бактерий к антибиотикам растет, или о том, что появляются новые штаммы вирусов. Такое пренебрежение превращает эпидемии в одного из самых вероятных кандидатов в новые «черные лебеди», — говорил тогда Талеб.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Автор: Илья Носырев
Теги: коронавирус, Нассим Талеб
Материалы по теме
Доктор Мясников сообщил о перенесенном им COVID-19
Общество
Мясников и эксперты ВЭБа предложили поствирусную перестройку медицины
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 21 апреля
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter