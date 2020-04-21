Нассим Талеб назвал опасные последствия коронавируса

Американский публицист, экономист и трейдер предположил, что новый вирус может оказаться куда опаснее, чем считалось раньше, — он влияет на мозг и способен распространяться намного быстрее, чем полагали ученые

Нассим Талеб (Фото: Марина Круглякова/ТАСС)

Статистик и писатель, автор книги «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости» Нассим Талеб в интервью РБК рассказал о возможных последствиях пандемии коронавируса.

«Пока нет никакой ясности, как она [пандемия] будет развиваться дальше, и это во многом связано с тем, что мы не понимаем, как вирус действует, — заявил Талеб. — Когда эпидемия только началась, считалось, что первые симптомы проявляются в течение двух недель после того, как человек заразился. Это было похоже на то, как работает большинство других вирусов. Но теперь выясняется, что у 8% пациентов в Великобритании симптомы проявляются позже этого срока, и это значит, что он может оказаться намного заразнее, чем считалось раньше».

Другим опасным обстоятельством Талеб назвал отсутствие у медицинского сообщества понимания, какие последствия перенесенное заболевание оставляет для иммунитета человека. «Обычно в СМИ фигурируют цифры смертей, но никто пока не оценил число тех, чьему здоровью вирус нанес серьезный урон, — отмечает Талеб. — Я читал отчеты о людях, которые после пребывания в больнице вылечились, но теперь, например, им трудно двигаться, поскольку они потеряли около трети функций легких». По словам Талеба, вирус, скорее всего, поражает мозг — часть пациентов жалуется на потерю способности чувствовать запахи, и у некоторых из них это осложнение может остаться на всю жизнь.