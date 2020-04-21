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Автор «Черного лебедя» рассказал о новом мире после коронавируса

Один из известнейших философов современности объяснил, как пандемия изменит бизнес и мировоззрение людей
Нассим Талеб (Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости)

Американский публицист, экономист и трейдер Нассим Талеб в интервью РБК спрогнозировал, что эпидемия ускорит переход к онлайн-обучению — образовательные учреждения смогут за счет этого серьезно сэкономить на зданиях, логистике и т.п.

В онлайн перейдет и значительная часть бизнеса. «Это не означает, что офисы исчезнут полностью, они просто станут меньше и люди не будут ездить туда каждый день», — считает Талеб. Этот тренд, по его мнению, «убьет города» — люди начнут массово переселяться из мегаполисов в сельскую местность.

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Что, в свою очередь, усилит тенденцию к локализму — период пандемии открыл людям глаза на то, что конкретные города и регионы сильно различаются между собой по тому, насколько эффективно их руководство справляется с актуальными проблемами: «Сейчас люди понимают, что на качество их жизни влияет не только страна, но и конкретный штат или город. Например, губернатор Огайо справляется с текущими задачами лучше, чем Дональд Трамп. Это повод переехать в Огайо».

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Среди сфер бизнеса, которые едва ли сумеет восстановиться после кризиса, Нассим Талеб упоминает туризм — отрасль еще до пандемии теряла доходы. Кроме того, эпидемия коронавируса на глазах меняет потребительские привычки людей — находясь в самоизоляции, они учатся экономить деньги, избегая спонтанных покупок. «В этом смысле происходит откат к старым добрым временам. Кризис этот тренд дополнительно усилит», — считает Талеб.

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Автор: Илья Носырев
Теги: коронавирус, Нассим Талеб
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