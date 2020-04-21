Автор «Черного лебедя» рассказал о новом мире после коронавируса

Один из известнейших философов современности объяснил, как пандемия изменит бизнес и мировоззрение людей

Нассим Талеб (Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости)

Американский публицист, экономист и трейдер Нассим Талеб в интервью РБК спрогнозировал, что эпидемия ускорит переход к онлайн-обучению — образовательные учреждения смогут за счет этого серьезно сэкономить на зданиях, логистике и т.п.

В онлайн перейдет и значительная часть бизнеса. «Это не означает, что офисы исчезнут полностью, они просто станут меньше и люди не будут ездить туда каждый день», — считает Талеб. Этот тренд, по его мнению, «убьет города» — люди начнут массово переселяться из мегаполисов в сельскую местность.

Что, в свою очередь, усилит тенденцию к локализму — период пандемии открыл людям глаза на то, что конкретные города и регионы сильно различаются между собой по тому, насколько эффективно их руководство справляется с актуальными проблемами: «Сейчас люди понимают, что на качество их жизни влияет не только страна, но и конкретный штат или город. Например, губернатор Огайо справляется с текущими задачами лучше, чем Дональд Трамп. Это повод переехать в Огайо».