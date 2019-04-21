Власти сообщили об иностранцах среди жертв взрывов на Шри-Ланке

Граждане каких именно государств пострадали в результате происшествий, министр экономических реформ республики не уточнил. Россиян, по предварительным данным, среди пострадавших нет, заявил российский посол

Среди погибших при взрывах в отелях и католических церквях на Шри-Ланке есть иностранцы. Об этом на своей официальной странице в Twitter сообщил министр экономических реформ республики Харша де Силва.

Взрывы, подтвердил он, произошли в церкви Святого Антония в Коччикаде, а также в отелях Shangri La и Kingsbury. Правительство страны в связи с произошедшим проводит экстренное совещание. На местах случившегося, указал чиновник, до сих пор ведутся спасательные операции. «Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и оставайтесь в помещениях. [В результате случившегося] много жертв, в том числе и иностранцы», — написал де Силва, обратившись к местным жителям.

Об обстоятельствах произошедшего он рассказал.

Посол России на Шри-Ланке Юрий Материй уточнил, что граждан России среди погибших и получивших ранения при взрывах, по предварительным данным, нет. «Посольство проясняет ситуацию окончательно», — добавил он (цитата по «РИА Новости»).