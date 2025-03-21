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Пожар в Хитроу поручили расследовать антитеррористическому подразделению

Контртеррористическое управление полиции проверяет версию о диверсии в связи с пожаром на электроподстанции возле Хитроу. Ущерб от отмены рейсов в одном из самых загруженных аэропортов мира может превышать «сотни миллионов фунтов»

Пожар в Хитроу поручили расследовать антитеррористическому подразделению
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Расследовать обстоятельства пожара на электроподстанции возле лондонского аэропорта Хитроу будет подразделение британской полиции, занимающееся противодействием терроризму. По информации газеты The Telegraph, специалисты подразделения, известного как SO15, уже обследовали места взрыва.

«Учитывая расположение подстанции и влияние этого инцидента на важнейший объект национальной инфраструктуры, расследованием сейчас занимается управление по борьбе с терроризмом», — сообщил The Times представитель полиции Лондона.

Правоохранительным органам предстоит установить, могла ли иметь место диверсия. При этом в заявлении Скотленд-Ярда, с которым ознакомилась The Telegraph, говорится, что пока «нет признаков, что имели место умышленные действия».

Управление по борьбе с терроризмом, также известное как SO15, — контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда. Оно отвечает за расследование дел, которые могут быть связаны с терроризмом, а также за профилактическую работу, которая призвана предотвратить вовлечение британцев в террористическую деятельность.

Пожар на подстанции, расположенной примерно в 2,5 км от Хитроу, вспыхнул 20 марта в 23:30 по местному времени (2:30 21 марта по московскому времени). Из-за возгорания сам аэропорт, а также более 16 тыс. домов. в западной части Лондона остались без электричества.

Пожар в Хитроу поручили расследовать антитеррористическому подразделению

До конца суток все рейсы в аэропорту Хитроу отменены или перенаправлены в другие аэропорты, включая Гатвик и Станстед. Согласно подсчетам сервиса FlightRadar 24, речь может идти как минимум о 1351 рейсе. Проблемы могут возникнуть у около 291 тыс. пассажиров, писал Reuters.

Хитроу считается одним из самых загруженных аэропортов в мире. В 2024 году он обслужил рекордные 83,9 млн пассажиров. По мнению основателя консалтинговой компании в сфере авиации Endau Analytics Шукора Юсофа, остановка работы аэропорта может обойтись в «сотни миллионов фунтов».

Аэропорт Хитроу закрыли из-за пожара на снабжающей подстанции
Общество
Аэропорт Хитроу

На отмену и перенос рейсов негативно отреагировали акции авиакомпаний, выполняющих рейсы из аэропорта Хитроу, отмечает CNN. Акции IAG, которой принадлежит British Airways, снизились на 5%. Акции немецкой Lufthansa потеряли 1,6%, а Air France-KLM — 1,5%.

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Теги
Милена Костерева
Великобритания Хитроу аэропорты пожар диверсия терроризм
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