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Общество ,  
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Аэропорт Хитроу закрыли из-за пожара на снабжающей подстанции

Один из самых загруженных аэропортов в мире — лондонский Хитроу — закрылся до полуночи в связи с перебоями в электроснабжении из-за пожара на снабжающей подстанции. Причина возгорания неизвестна
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

В лондонском аэропорту Хитроу возникли серьезные перебои в электроснабжении из-за пожара на снабжающей подстанции, в связи с этим авиаузел будет закрыт до полуночи. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в X.

«В целях обеспечения безопасности наших пассажиров и коллег аэропорт Хитроу будет закрыт до 23:59 21 марта (02:59 22 марта мск. — РБК). Пассажирам рекомендуется не ехать в аэропорт и обратиться в свою авиакомпанию за дополнительной информацией. Приносим извинения за неудобства», — говорится в публикации.

Sky News сообщает, что пожар произошел на подстанции в Хейсе, примерно в 1,5 милях (около 2,4 км) от аэропорта, и, предположительно, тысячи домов остались без электричества. На снимках с места событий видны большие языки пламени и клубы густого черного дыма.

В лондонском аэропорту Хитроу столкнулись два самолета
Общество
Фото:Henry Nicholls / Reuters

Лондонская пожарная команда (LFB) сообщила, что на месте происшествия работают около 70 пожарных. Эвакуированы около 150 человек, установлено 200-метровое оцепление, жителям близлежащих районов рекомендовали держать окна закрытыми из-за «значительного количества дыма». Причина возгорания пока неизвестна.

По оценкам оператора Scottish and Southern Electricity Networks, «масштабное отключение электроэнергии» затронуло потребителей в районах Хейса, Ханслоу и близлежащих районах. «Мы рассчитываем, что электроснабжение будет восстановлено к 3:00 (6:00 мск. — РБК)», — сообщила компания в X.

Sky News отмечает, что Хитроу — один из самых загруженных аэропортов в мире: в 2024 году он обслужил рекордные 83,9 млн пассажиров.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Лондон Хитроу пожар электроснабжение
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