Пандемия коронавируса , 21 мар, 19:20
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Экс-губернатор Псковской области заразился коронавирусом
Бывший чиновник недавно побывал в Швейцарии, а теперь находится в изоляции. У него зафиксирована высокая температура
Михаил Кузнецов
Бывший глава Псковской области Михаил Кузнецов заразился коронавирусом. Об этом он сообщил корреспонденту РБК.
«Есть такое», — сказал Кузнецов, отвечая на соответствующий вопрос. «Самочувствие так себе. Надеюсь, врачи вылечат», — сообщил он.
Ранее о заболевании Кузнецова сообщило издание «Псковская лента новостей». По его информации бывший губернатор недавно побывал в Швейцарии, а последнюю неделю находится на изоляции в Москве.
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