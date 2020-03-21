Экс-губернатор Псковской области заразился коронавирусом

Бывший чиновник недавно побывал в Швейцарии, а теперь находится в изоляции. У него зафиксирована высокая температура

Михаил Кузнецов (Фото: Юрий Белинский / ТАСС)

Бывший глава Псковской области Михаил Кузнецов заразился коронавирусом. Об этом он сообщил корреспонденту РБК.

«Есть такое», — сказал Кузнецов, отвечая на соответствующий вопрос. «Самочувствие так себе. Надеюсь, врачи вылечат», — сообщил он.

Ранее о заболевании Кузнецова сообщило издание «Псковская лента новостей». По его информации бывший губернатор недавно побывал в Швейцарии, а последнюю неделю находится на изоляции в Москве.

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