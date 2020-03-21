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Пандемия коронавируса ,  
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На Ставрополье возбудили первые дела за нарушение самоизоляции

В Ставропольском крае правоохранительные органы завели первые административные дела за нарушения режима самоизоляции, который необходимо соблюдать в течение 14 дней после возвращения из стран, наиболее затронутых коронавирусом. Об этом сообщил зампред краевого координационного совета по противодействию коронавирусу Юрий Скворцов, передает «Интерфакс».

«Да, уже есть возбужденные дела», — сказал Скворцов, отвечая на вопрос об ответственности за нарушение режима. 

Он отметил,  что краевые власти и координационный совет получают информацию о всех лицах, прибывающих в Ставрополье и знают место проживания каждого человека. 

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Из-за несоблюдения режима самоизоляции правоохранители могут возбудить административное или уголовное дело, сообщали в департаменте здравоохранения Москвы.

Уголовная ответственность может наступить в том случае, если действия нарушившего режим самоизоляции человека привели к  массовому заражению людей( ст. 236 УК), отмечали. в ведомстве. Если действия нарушителя привели к смерти одного человека, ему грозит до пяти лет заключения.

Теги: коронавирус, штраф
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