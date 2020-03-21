На Ставрополье возбудили первые дела за нарушение самоизоляции

В Ставропольском крае правоохранительные органы завели первые административные дела за нарушения режима самоизоляции, который необходимо соблюдать в течение 14 дней после возвращения из стран, наиболее затронутых коронавирусом. Об этом сообщил зампред краевого координационного совета по противодействию коронавирусу Юрий Скворцов, передает «Интерфакс».

«Да, уже есть возбужденные дела», — сказал Скворцов, отвечая на вопрос об ответственности за нарушение режима.

Он отметил, что краевые власти и координационный совет получают информацию о всех лицах, прибывающих в Ставрополье и знают место проживания каждого человека.

Из-за несоблюдения режима самоизоляции правоохранители могут возбудить административное или уголовное дело, сообщали в департаменте здравоохранения Москвы.