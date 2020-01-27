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Политика ,  
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Мишустин уволил замминистра здравоохранения Елену Бойко

Премьер-министр России освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения по ее просьбе. В Минздраве она курировала вопросы цифровизации медицины

Председатель правительства России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра здравоохранения Елену Бойко по ее собственному желанию. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина. 

Бойко курировала, в частности, проект Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). С июля 2014 года она возглавляла Департамент информационных технологий и связи Минздрава, а в декабре 2018 года стала заместителем министра. По данным CNews, место Бойко в Минздраве может занять Павел Пугачев, работавший до 2012 года в Минкомсвязи, а после замначальника управления президента по применению информационных технологий и развитию электронной демократии.   

В ведомстве Бойко была одним из семи заместителей министра и отвечала за вопросы цифровизации медицины в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Среди прочего она выступала за привлечение медицинских и технологических компаний к трансформации медицинской отрасли, а также предоставления возможности дистанционного получения направлений на некоторые виды анализов. По ее словам, пациент законодательно должен получить право через интернет связываться с врачами и, называя им какие-то симптомы, получить необходимые направления на сдачу анализов.    

В мае прошлого года стало известно, что по годовым доходам за 2018 год Елена Бойко обогнала свою бывшую начальницу — министра здравоохранения Веронику Скворцову. По итогам 2018 года Бойко задекларировала почти 33 млн руб. (у Скворцовой — 7,2 млн руб.). Высокий доход замминистра был связан с субсидией на приобретение жилья. За счет субсидии, подарка и накоплений она купила квартиру 98,7 кв. м. Годом ранее, в 2017 году,  Бойко задекларировала только 2,9 млн руб.      

В середине января президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в котором предложил внести поправки в Конституцию. После этого премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. Впоследствии президент назначил новым главой правительства Михаила Мишустина, который ранее занимал должность главы Федеральной налоговой службы. 22 января Мишустин объявил новый состав правительства России, в который, в частности, не вошла министра здравоохранения Вероника Скворцова. Новым главой Минздрава стал Михаил Мурашко, ранее возглавлявший Росздравнадзор.  

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Минздрав, Михаил Мишустин, отставка
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